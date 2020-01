Brexit, ok da Westminster. Manca il sigillo reale

In attesa del sigillo reale e dopo l’approvazione definitiva di Westminster dell’accordo negoziato da Boris Johnson con l’Unione europea, la Brexit sta per diventare realtà. Tre anni e sette mesi dopo lo storico referendum, con la prossima settimana che vedrà poi il Parlamento europeo votare e approvare l’intesa, cosa che dovrebbe avvenire rapidamente e senza intoppi.

Fatto ciò, il 31 gennaio il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dalla Ue, di cui ha fatto parte per 45 anni. E a quel punto – spiega La Repubblica – inizierà una fase di transizione fino al 31 dicembre prossimo, in cui nella sostanza non cambierà nulla. Le due parti, infatti, avranno undici mesi di tempo per negoziare un patto sui loro futuri rapporti economici, commerciali, nell’ambito della sicurezza e di ogni altro tipo.

Boris Johnson ha commentato così: «Si era pensato che non avremmo mai tagliato il traguardo, ma ce l’abbiamo fatta. Ora possiamo lasciarci alle spalle tre anni di divisioni e recriminazioni e concentrarci su un futuro esaltante con scuole e ospedali migliori, strade più sicure e opportunità estese a ogni angolo del nostro Paese».