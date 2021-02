Brescia Emotion 2023, pronta l’offerta incoming lanciata da Amerigo Viaggi













Cinquanta sfumature di Brescia: sono le offerte inedite dell’operazione Brescia Emotion 2023, progetto di promo-commercializzazione che il tour operator Amerigo Viaggi ha allestito richiamando l’evento clou che fra due anni vedrà proprio Brescia, insieme a Bergamo, capitale italiana della Cultura.

Un progetto di promozione del turismo che ha visto coalizzarsi istituzioni, professionisti e imprenditori, energie e investimenti, per valorizzare con l’appuntamento del 2023 il vasto patrimonio d’arte e di storia, l’antica cultura del buon cibo e del buon vino che attraversa la città, le terre e i monti del bresciano.

«Vogliamo costruire il futuro valorizzando presente e passato – spiega Giambattista Merigo, titolare del t.o. – E mettere subito in mostra la bellezza e il fascino di Brescia, già in questo 2021. Abbiamo pronti oltre 50 pacchetti su itinerari originali e innovativi».

Sono partner di Brescia Emotion 2023, 10 imprenditori del turismo, associazioni del territorio, organizzatori di eventi culturali e specialisti della comunicazione, gruppi come Hb Hotels, l’unica catena alberghiera presente nella città della Leonessa; l’associazione Arnaldo da Brescia, sodalizio di guide turistiche regolari fondato nel 1986; A.I.C.A., ente di promozione sportiva e culturale e Alberto Baroni, pluripremiato filmmaker italiano. Il coordinamento di questo team è stato affidato al partner Veronica Lanzoni, specialista di management e business administration.

«Il nostro intento è quello di far conoscere sempre di più questa città, già meta di un numero crescente di visitatori di tutto il mondo – aggiunge Merigo – Abbiamo studiato soluzioni e itinerari che ne svelano il volto più vero e sorprendente, spesso sconosciuto persino a molti di noi bresciani. Siamo pronti con i nostri pacchetti per vacanze a Brescia di uno, due, tre o più giorni, abbinati a un’ospitalità alberghiera di primo livello: una gamma di oltre 50 proposte di turismo studiate con cura nei dettagli, che siamo orgogliosi di offrire al mercato nazionale e internazionale. È un’offerta di prodotto mai vista su Brescia per gamma e contenuti, realizzata in molti mesi di lavoro appassionato».

Per supportare al meglio l’intera operazione è già sulla rampa di lancio un portale che, come spiega Veronica Lanzoni, «conterrà tutte le informazioni utili sulla città e sui pacchetti, che saranno presentati a oltre 74.000 agenzie di viaggi e tour operator in Italia e nel mondo, anche con un’intensa campagna social diretta per cominciare ai 60mila follower totalizzati dai partner del progetto».