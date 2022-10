Bravo Special Academy House of Talent, 14mila ragazzi coinvolti in estate

Le Bravo Special Academy House of Talent – dedicate agli ospiti più giovani dei Bravo Club di Alpitour World – hanno fatto registrare durante l’estate 14mila presenze di ragazzi e ragazze che, in vacanza, hanno avuto la possibilità di coltivare le proprie passioni e di liberare il proprio talento nascosto.

Gli ospiti tra i 9 e i 14 anni hanno potuto intrattenersi con workshop di attività di ogni genere: tra lezioni di musica, di fotografia, di radio e di recitazione, non sono mancate nemmeno Academy di TikTok e di Street Art.

Molto apprezzata è stata l’opportunità di confrontarsi in prima persona con la crew di influencer di House of Talent, presente nelle strutture Bravo Alimini, Bravo Fantazia Resort e Bravo Viva Dominicus Beach. I partecipanti hanno potuto anche partecipare al casting “Join the crew”, le selezioni per entrare a far parte di House of Talent. Sono arrivate ben 500 candidature, e tra esse sono stati selezionati 8 ragazzi. Di questi, 4 verranno invitati a Milano nel mese di ottobre per un’ultima selezione, e una persona potrà coronare il suo sogno: diventare ufficialmente un membro della crew di influencer più famosa d’Italia.

«Ringraziamo Alpitour World per averci dato l’occasione di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della comunicazione – dice Matteo Altieri, fondatore di House of Talent – I social media e i nuovi mezzi di comunicazione possono e devono unire le persone, ed è quello che abbiamo cercato di trasmettere ai ragazzi attraverso le Bravo Academy. Questa estate 14mila giovani hanno trovato nei villaggi Bravo un luogo dove mettersi in gioco, e dove potersi esprimere senza essere giudicati. Un ringraziamento in particolare a Tommaso Bertini, head of corporate & tour operating marketing di Alpitour World, Alessandro Biasi e Cecilia Ferraresi del team Marketing, e a Gianmaria Patti e Loris Massè del team prodotto».