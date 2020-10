Bravo Club torna sulla neve con la new entry Sestriere

In vista della stagione invernale, Bravo Club inserisce in programmazione il nuovo Bravo Sestriere, all’interno del comprensorio sciistico della Vialattea, il quinto al mondo per estensione.

Una notizia anticipata, nei giorni scorsi, dal direttore tour operating di Alpitour Pier Ezhaya. Nell’anno della pandemia il Gruppo torinese ha focalizzato le sue proposte nei confini italiani, volontà che prosegue anche per l’inverno. Sono allo studio proposte ad hoc, pensate anche per city break, itinerari culturali, enogastronomici e di bellezza storica e artistica, oltre a una più strutturata offerta per le mete di montagna.

Il nuovo Bravo Sestriere si inserisce in questo percorso: un hotel di 61 camere ristrutturate, con uno stile che unisce il tradizionale arredamento di montagna alle linee essenziali del design moderno.

La struttura verrà proposta in Italia in esclusiva da Bravo Club che ha siglato un accordo con il Gruppo Abc, proprietaria di hotel, appartamenti e rifugi, parte della Sestriere Spa. La collaborazione si è avviata grazie alla sinergia con l’Atl Turismo Torino e Provincia al fine di valorizzare l’offerta montana e incrementare i flussi turistici in alta Val Susa.

Il Bravo Sestriere riporta la stella di Bravo Club in quota, dopo anni di assenza. L’hotel è conosciuto con il nome Gran Roc ed è situato sulle piste da sci, in posizione strategica per una vacanza sulla neve e per esplorare i dintorni e andare a visitare punti di interesse e città vicine.

Le esperienze proposte dal format Bravo spaziano dalla ciaspolata panoramica, ai cani da slitta, dalla cena in rifugio ad alta quota, all’ebike fat e all’heliski, fino alla scuola di sci e a un tour per le vie della città di Torino. Il programma prevede, inoltre, l’animazione e un ricco programma di attività dedicate a grandi e piccini, un carnet di proposte che culminerà con la presenza del Winterland Tour di Radio Italia, spettacoli con comici famosi al grande pubblico e la consolidata presenza di Simone Rugiati e della sua cucina gourmet.

«Siamo orgogliosi del ritorno di un Bravo Club in montagna – afferma Gianmaria Patti, brand manager di Bravo Club – I valori e la filosofia del marchio sono stati plasmati sulla spiaggia più bianca di sempre del Bravo Sestriere e grazie alla collaborazione con il Gruppo Abc e con l’aiuto di Turismo Torino e Provincia saremo in grado di offrire una vacanza ricca di attività che soddisfano ogni desiderio».