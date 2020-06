Bravo Club dà il via alla sua estate in Italia e all’estero

Bravo Club va avanti nel percorso di rinascita e restyling e presenta un’estate con una programmazione più snella, accanto a tutte le misure necessarie alla sicurezza di ospiti e dipendenti.

Il brand del Gruppo Alpitour ha iniziato il 27 giugno, con l’apertura dei resort in Italia, con Puglia, Sicilia e Sardegna. Tra questi il Voi Bravo Daniela, vicino a Otranto, sulla costa del Salento, dove sarà possibile provare nuove escursioni legate al territorio, come la degustazione di vini e oli locali, oltre al bike tour nel Parco Naturale di Otranto-Leuca. Nella Sicilia orientale, con vista sulle Eolie, il Voi Bravo Baia di Tindari sarà una base per rilassarsi ed esplorare i dintorni: anche qui, fra le novità, le escursioni nella natura del luogo, come quella in bicicletta nella Riserva Naturale Orientata dei Laghetti di Marinello, e un’esperienza per testare i profumi e il sapore dei vini locali. In Sardegna, invece, aprono il Bravo Porto Pino, sulla costa sud-occidentale distante da Sant’Anna Arresi, e il Bravo Li Cucutti, nel tratto più incontaminato, vicino a Budoni e Olbia.

Oltre i confini nazionali, dall’11 luglio, inaugureranno il Bravo Istron Bay a Creta, struttura con insenatura privata, e il nuovo Bravo Minorca in Spagna, nell’omonima isola delle Baleari. Situato nella caletta di Cala ‘n Bosch, è stato rinfrescato con un nuovo look nelle aree comuni, ideale per famiglie con bambini, grazie anche al parco acquatico.

Dal 18 luglio, arrivano anche i tre evergreen in Egitto: il Bravo Fantazia Resort, il Bravo Nubian e il Bravo Almaza Beach, nei tre poli Marsa Alam, Sharm El Sheikh e Marsa Matrouh. Infine, da inizio agosto, sul lungo raggio apriranno il Bravo Andilana Beach in Madagascar e il Bravo Kiwengwa a Zanzibar.

L’estate di Bravo Club pone l’accento sulla sicurezza e l’animazione, attuando tutte le precauzioni necessarie. Ogni resort presenta protocolli anti contagio che intervengono sia su momenti di vita quotidiana, sia su procedure straordinarie di sanificazione e pulizia. Le attenzioni più grandi sono rivolte ai più piccoli, ma non solo: il programma di attività è stato rivisto per consentire un diario giornaliero ricco e diversificato, con gruppi piccoli dov’è necessario registrarsi per consentire il distanziamento. Questo ha comportato un’offerta più ampia, con molte proposte contemporanee per permettere il distanziamento: le Academy, gli sport, i corsi, i laboratori e persino gli spettacoli serali.

Proseguono le collaborazioni che rendono distintivo il format del brand: tra queste quella con lo chef televisivo Simone Rugiati. Per i più piccoli – accanto ai laboratori LabSitters per imparare l’inglese con attività pratiche e divertenti – si amplierà la partnership con Clementoni, che già firma tutti i miniclub Bravo, con laboratori dedicati, nuovi giochi per bambini dai 3 ai 13 anni e un regalo per ogni bambino che partirà entro il 7 settembre.

Tra le novità, anche il Bravo Lucky, proposta di intrattenimento ludico-sportiva ispirata al gioco Spikeball, molto simile alla pallavolo. Le attività saranno supervisionate da Andrea Luchetta, telecronista sportivo e pallavolista italiano.

Si rinforza anche la partnership con Radio Italia, che si trasferirà al Bravo Baia di Tindari dal 19 al 27 settembre con un palinsesto musicale, ricco di dirette e trasmissioni che culmineranno con l’appuntamento di Francesco Gabbani.

Infine, per avviare l’estate in grande, Bravo Club ha previsto eventi speciali, i We Bravo: proposte solo soggiorno, per festeggiare la ripartenza e vivere weekend lunghi di due notti in uno dei quattro Bravo italiani. Il viaggio prevede anche un’escursione esclusiva per scoprire i territori limitrofi. Saranno dal 3 al 5 luglio al Bravo Baia di Tindari e al Bravo Daniela, dal 10 al 12 luglio al Bravo Porto Pino e al Bravo Li Cucutti.