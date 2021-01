Brasile, salta il Carnevale di Rio de Janeiro













Causa Covid, salta l’annuale appuntamento con il Carnevale di Rio de Janeiro. A renderlo ufficiale è stato il sindaco Eduardo Paes, annunciando che la sua città rinuncerà a organizzare il suo famoso Carnevale nel 2021 visto l’aumento dei contagi.

Speranzose fino all’ultimo le scuole di samba che ipotizzavano uno slittamento della celebrazione il prossimo luglio. «Non ho mai nascosto la mia passione per il carnevale e conosco l‘importanza economica di questo evento culturale per la nostra città. Tuttavia, mi sembra sciocco immaginare in questo periodo che potremo organizzare il carnevale a luglio», ha twittato Paes.

«Nel 2022 potremo (tutti debitamente vaccinati) celebrare la vita e la nostra cultura con tutta l’intensità che merita», ha aggiunto Paes, annunciando aiuti economici per i cittadini che saranno danneggiati dalla cancellazione.