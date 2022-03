Brasile, Latam riprende a luglio il diretto Roma-San Paolo













Riprendono i voli Latam da Roma a San Paolo in Brasile. A partire da luglio 2022, Latam Airlines Brazil, riprenderà i voli da Roma verso il suo hub di San Paolo/Guarulhos, completando così il ripristino di tutte le destinazioni di lungo raggio servite in Europa prima della pandemia. Sono infatti di nuovo operativi i collegamenti per Barcellona, Parigi, Francoforte, Londra, Lisbona, Madrid e Milano.

«Con il ritorno delle operazioni a Roma, siamo molto lieti di ristabilire la nostra presenza nelle città europee. Questo significa che da luglio 2022 Latam avrà servizi giornalieri dall’Italia a San Paolo e da lì al Sud America, operando tre volte a settimana da Roma/Fiumicino e quattro volte a settimana da Milano/Malpensa – ha detto Joao Murias, direttore commerciale regionale di Latam Airlines Group – E’ un grande passo avanti e siamo molto felici di continuare a dimostrare l’importanza che ha il mercato italiano per Latam».

Il volo decollerà dall’aeroporto di Roma alle 12.45 di mercoledì, venerdì e domenica, e partirà da Guarulhos alle 17.20 di martedì, giovedì e sabato. La rotta viene operata con un Boeing 777, con capacità 372 passeggeri in classe economica, di cui 50 in Latam+ e 38 in Premium Business.