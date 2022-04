Brasile in festa, torna il Carnevale a Rio e San Paolo













Arriva un ritorno molto atteso in Brasile. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, ritornano finalmente dal vivo le parate di Carnevale di Rio de Janeiro e Sao Paolo – parte del fitto calendario di eventi organizzati da RioTur, l’Ente del Turismo di Rio. Musica, colori, samba torneranno ad animare le strade carioca.

A partire da mercoledì 20 aprile si terranno le sfilate al Sambodromo, dove le scuole più prestigiose di samba sul territorio si sfideranno a colpi di musica e passi di danza in vista della Golden Series, per proseguire poi giovedì 22 e venerdì 23 per la Special Group e concludere così domenica 24 e sabato 30 con la sfilata finale della squadra vincitrice.

Il Carnevale brasiliano non è solo samba: porta con sé anche un forte impatto sull’economia del Paese. Secondo il Carnival Data Report stilato nel 2020, l’ultima edizione prima dell’avvento del Covid-19, sono stati ben 4 miliardi di real, vale a dire più di 790 milioni di euro, a muovere le finanze di Rio, il doppio dell’importo registrato dieci anni prima. Mentre il Carnevale di Sao Paolo ha generato circa 2,75 miliardi di real, che corrispondono a 545 milioni di euro, nell’economia della città.

Il Carnevale di Rio e quello di Sao Paolo ogni anno accolgono più di 400 mila persone. Cuore pulsante del festival è il Sambodromo, costruito dall’architetto Oscar Niemeyer su richiesta del Governatore di Rio nel 1984 e realizzato in soli 110 giorni in occasione del carnevale dello stesso anno. Il Sambodromo di Rio accoglie al suo interno circa 70mila spettatori chiamati a raccolta per vedere sfilare e gareggiare le scuole di samba della città.

Le stesse regole valgono anche per Sao Paolo, metropoli del territorio brasiliano, al Sambodromo di Anhembi, inaugurato nel 1991 e costruito sempre dall’archistar Oscar Niemeyer. Quello di San Paolo accoglie 30mila spettatori e viene utilizzato anche per altre competizioni ed eventi.