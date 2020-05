Branson vende le azioni di Galactic per salvare Virgin Atlantic

Richard Branson, patron del Gruppo Virgin e fondatore del vettore di voli spaziali Virgin Galactic, ha annunciato di voler vendere le azioni di quest’ultima per 400 milioni di dollari. Un’azione questa, che risulterebbe necessaria per far fronte alla crisi legata alla pandemia di coronavirus e per sostenere, su tutto, la compagnia aerea Virgin Atlantic.

In una dichiarazione alla Borsa di New York, quindi, il Gruppo di Branson avrebbe dichiarato che la sua controllata Vieco 10 Limited potrebbe offrire e vendere 25 milioni di azioni del capitale ordinario. Vendita che avverrebbe in più volte – si legge su Corriere della Sera – e non in un’unica grande operazione.