Brand Usa incontra gli operatori italiani: tutte le novità sui viaggi negli States

Brand Usa ha incontrato i key player dell’industria turistica italiana nel corso dell’evento virtuale Brand Usa Trade Update che si è svolto il 14 luglio. L’industry meeting online ha visto la partecipazione dei rappresentanti internazionali di Brand Usa Jackie Ennis, vice president, Global Trade Development, Peter Dodge, manager, Public Policy & Public Affairs e Amanda Davis, manager, Global Trade Development.

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sullo status della travel industry, rilanciare gli strumenti a supporto degli operatori messi in campo durante la crisi Covid-19 e condividere i piani per il futuro, dando appuntamento alla seconda edizione della Brand Usa Travel Week Europe, che quest’anno si svolgerà in autunno con un nuovo format.

Nel corso dell’incontro sono emersi aggiornamenti ed insight sui viaggi negli Stati Uniti attraverso il confronto diretto con tour operator e rappresentanti di compagnie aeree e crocieristiche italiane, a cui Brand Usa ha confermato ancora una volta il suo completo supporto in un momento delicato come quello attuale.

Peter Dodge ha commentato la situazione attuale delle frontiere degli Stati Uniti e delle policy di ingresso, le risorse sulla riapertura dei singoli stati a disposizione e i protocolli per la salute e la sicurezza.

Parlando dello status dei confini americani e delle policy di ingresso, Dodge ha sottolineato che mentre il Governo Federale ha in carico le politiche di ingresso e uscita dagli Stati Uniti – e temporaneamente vieta alle persone provenienti dai paesi dell’area Schengen di viaggiare negli Stati Uniti – quando le restrizioni saranno revocate, ogni stato e la maggior parte delle città avranno i propri requisiti in tema di salute e sicurezza e relative linee guida da seguire.

Per supportare i viaggiatori e gli operatori del settore nella pianificazione dei viaggi futuri, Brand Usa ha raccolto le informazioni governative ufficiali per tutti i 50 stati, 5 territori e il Distretto di Columbia, così come per le destinazioni di viaggio più popolari degli Stati Uniti, accessibili attraverso il sito VisitTheUSA.com.

«Abbiamo incluso anche gli aggiornamenti più importanti da parte delle compagnie aeree e delle principali catene alberghiere negli Usa per mettere in luce le misure adottate per contribuire a rallentare la diffusione del coronavirus, insieme alle guideline che hanno implementato in vista del momento in cui i viaggiatori europei potranno nuovamente visitare gli Stati Uniti d’America, ha concluso Dodge.

Jackie Ennis, Vice President, Global Trade Development, ha aggiunto: «In questo periodo senza precedenti, Brand USA lavora al fianco dei principali operatori italiani e agenti di viaggi, facendo formazione con l’obiettivo di mantenere le destinazioni americane top of mind. Siamo consapevoli delle tante sfide che abbiamo davanti, ma siamo convinti che l’Italia e il mercato europeo saranno tra i primi mercati a tornare a viaggiare e confermiamo ancora una volta il nostro pieno supporto agli operatori italiani nei prossimi mesi».