Brand Usa, aperte le registrazioni per la Travel Week Europe ad ottobre













Aperte le registrazioni per espositori e buyer del Brand Usa Travel Week 2021 che si terrà in presenza da lunedì 25 a giovedì 28 ottobre presso la County Hall di Londra. Per il terzo anno consecutivo, l’evento riunirà i principali protagonisti dell’industria turistica statunitense ed europea per discutere tendenze, sfide, innovazioni e l’opportunità per rilanciare il turismo negli Stati Uniti. La registrazione per i buyer termina il 30 luglio, mentre quella degli espositori il 13 agosto 2021.

«L’Europa è un mercato cruciale per la ripresa del turismo lungo raggio verso gli Stati Uniti – ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Brand Usa, Chris Thompson – ed è importante continuare a incentivare il nostro impegno nel stimolare gli arrivi da questa area strategica. A Londra in ottobre vogliamo gettare le basi per l’attesissimo ritorno dei viaggiatori europei negli Stati Uniti. Il nostro ruolo è quello di continuare a posizionare gli Stati Uniti come destinazione di primo livello, ispirando e sostenendo la ripresa dell’economia degli Stati Uniti e questo evento è un elemento chiave in questo processo».

Brand Usa Travel Week Europe intende presentare presenta un’ampia e diversificata gamma di esperienze di viaggio disponibili negli Stati Uniti. L’evento del 2021 offrirà agli espositori statunitensi e ai buyer europei appuntamenti one-to-one su misura, un’avvincente sessione ricca di approfondimenti chiave da parte di marketer, strategist e leader del turismo, e una serie di sessioni di networking ed eventi serali per i partecipanti per fare networking con amici e colleghi e stringere nuove relazioni di business. L’evento fornirà approfondimenti di mercato con esperti che consentiranno ai partecipanti di Brand Usa Travel Week Europe 2021 di lasciare l’evento ispirati, arricchiti e motivati grazie ad un programma veramente innovativo.

«Brand Usa Travel Week Europe – aggiunge Tom Garzilli, chief marketing officer di Brand Usa – è stato un evento di grande successo nel 2019, ed è stato seguito da un’edizione virtuale molto innovativa nel 2020 a cui hanno partecipato più di 750 delegati. L’iniziativa e l’evento annuale hanno migliorato il modo in cui l’industria turistica statunitense si interfaccia con il mercato europeo.Mentre iniziamo a ritornare sui mercati chiave, Brand USA Travel Week Europe giocherà un ruolo fondamentale nel rafforzare le relazioni con l’industria turistica e nel facilitare le opportunità di business. Il nostro compito è fornire sia agli espositori sia ai buyer un’esperienza ancora migliore nel 2021, per costruire insieme il futuro del turismo statunitense ».

I buyer ospitati saranno provenienti da vari paesi dell’Europa tra cui Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Scandinavia (Danimarca, Norvegia e Svezia), Spagna e Svizzera, Regno Unito e da altri paesi europei. L’evento operativo seguirà i protocolli sanitari e le procedure stabilite dal governo del Regno Unito e dalla sede ospitante, la location County Hall. Le linee guida basate sugli ultimi protocolli saranno condivise prima dell’evento.