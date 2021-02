Brand positioning e networking: la formazione targata Marabotto e Ruperto













Oltre trent’anni di esperienza sul campo. Conoscono tutto del turismo, che si tratti di prodotti, fornitori, dinamiche o processi. Sono Giada Marabotto e Antonella Ruperto, due agenti di viaggi che, ormai da tempo, fanno coppia fissa e lanciano il loro nuovo progetto di formazione e consulenza con l’obiettivo di aiutare i professionisti del turismo (anche quelli del futuro) nel rilancio post Covid.

Un pacchetto innovativo studiato nel dettaglio e che vuole andare oltre, proposto agli enti, alle università e alle aziende. L’argomento principe? Il brand positioning, con un occhio di riguardo all’incoming e alla valorizzazione del territorio anche e soprattutto con una visione sostenibile. Il tutto, cogliendo i punti di forza del marketing.

«Raramente la formazione è tenuta da chi ha esperienza sul campo e può portare esempi e casi pratici – dichiara Giada Marabotto, titolare di Volver Tour Operator e dei brand incoming Tour Liguria e Luxury Italian Riviera – Questo non è il momento in cui si può sbagliare utilizzando magari ‘ricette’ valide in altri settori ma non nel nostro. Il travel ha bisogno di risvegliarsi e di digitalizzazione. La mia azienda, da tempo va in questa direzione».

Un progetto di formazione, quello firmato Marabotto e Ruperto, trasversale. Che incontra sì gli addetti ai lavori del turismo, ma che va anche a intercettare i giovani, e quindi le scuole e le università che trattano la materia turistica. «Il nostro obiettivo – aggiunge Ruperto, a capo di Happyland Viaggi, specializzata in gite scolastiche – è quello di accompagnare e supportare professionisti e studenti a trovare la propria specializzazione e di conseguenza il corretto posizionamento, con domande mirate e suggerimenti concreti».

«Metteremo sul tavolo di chi vorrà affidarsi a noi i migliori esempi di best practice e casi reali, soprattutto di chi ha funzionato nel marketing. Quest’ultimo non è una scienza esatta; è vitale l’esperienza sul campo», afferma Marabotto. Ma a lezione, le due agenti porteranno anche il networking, e quindi l’importanza di fare rete.

«Oggi, più che mai, questo è un passaggio fondamentale. Voglio trasmettere ai colleghi e ai ragazzi come riconoscere e sviluppare le potenzialità di ognuno di noi mettendole poi in sinergia. Le idee vanno trasformate, ma bisogna partire dai concetti base», conclude Ruperto.

Infine, contestualmente a questo nuovo progetto, Giada Marabotto e Antonella Ruperto hanno avviato un importante percorso formativo di alternanza scuola-lavoro sulle “agenzie di viaggi 4.0”, spiegando agli alunni come si crea, si promuove e si commercializza un pacchetto di viaggio incoming per valorizzare un territorio anche in ottica sostenibile.

Il percorso, già intrapreso da varie scuole, si conclude con esercitazioni pratiche degli studenti e un contest che vede come premio la possibilità di stage in agenzia.