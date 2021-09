Brand Alitalia, gara al via: si parte da 290 milioni di euro













Meno di un mese al 15 ottobre, data prevista per lo stop ai voli Alitalia e all’avvio di quelli targati Ita. E mentre ancora non è stato sciolto il nodo su esuberi e contratti, con le 2.800 assunzioni ancora in sospeso, i commissari della ex compagnia di bandiera hanno dato il via alla gara per la vendita del marchio, che si svolgerà in due fasi. Il prezzo base per il brand Alitalia sarà di 290 milioni di euro, oltre Iva e oneri fiscali, e sarà assegnato entro il 31 dicembre 2021.

«Nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia Sai, i commissari straordinari intendono procedere alla cessione del brand Alitalia», si legge nell’avviso pubblicato sui giornali e sul sito amministrazionestraordinariaalitaliasai.com.

Il bando prevede che da sabato 18 settembre (alle ore 12) ed entro il 30 settembre (fino alle ore 24), gli interessati potranno inviare ai commissari straordinari le richieste di ammissione. La data room sarà poi aperta il 20 settembre. Entro il 4 ottobre sono previste le offerte vincolanti per la prima fase.

Ita parteciperà alla gara, naturalmente aperta anche ad altri vettori.

Dopo la cessione del ramo aviation a Ita, restano in pending le attività di manutenzione e handling che, entro l’anno, dovrebbero essere vendute con due gare separate.