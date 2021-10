Braccio di ferro Ita-sindacati: i nodi da sciogliere













Nuovo incontro tra i sindacati e Ita senza alcuno sviluppo positivo. “Se davvero l’obiettivo è non ripetere gli errori del passato, occorreva piena discontinuità nelle funzioni di gestione operativa”, afferma la Fit Cisl.

“A pochi giorni dal decollo della nuova compagnia – prosegue – ancora non sono noti i criteri e i motivi per i quali molti lavoratori con fragilità familiari e personali non siano stati assunti. Inoltre, non è ancora dato sapere se il piano industriale presentato a suo tempo è immutato o è stato implementato anche con attività cargo, come stiamo chiedendo da mesi”

Quanto ad Alitalia, invece, per la Fit Cisl “è un primo passo” la proroga della cassa integrazione straordinaria fino al 2022. “Tuttavia – rimarca il sindacato – occorre ragionare almeno fino al 2025, coprendo quindi l’intero arco del piano di Ita, quando da previsioni assorbirà ulteriore personale della ex compagnia di bandiera. Inoltre, insistiamo che si parli di politiche attive: le persone interessate devono poter conservare e aggiornare le certificazioni e le abilitazioni necessarie”.

La Fit-Cisl, infine, chiede al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) “la costituzione di una commissione di studio con l’incarico di analizzare la crisi del trasporto aereo e proporre l’adeguamento del quadro normativo in relazione agli aspetti economico-finanziari”. Perché, conclude la sigla sindacale, “non c’è solo la vertenza Alitalia, ma è in crisi l’intero settore”.