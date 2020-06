Boscolo Viaggi e l’estate smart & flexible

Boscolo Viaggi ha condotto un sondaggio presso i propri clienti, circa 130mila, per esplorare le loro “intenzioni” di vacanza per questa estate.

La stagione turistica comincerà sempre a fine giugno, ma coprirà un arco temporale più ampio. Per molti sarà fatta di soggiorni meno prolungati (dal “weekend lungo” alla settimana) in modo da armonizzare le necessità di “decompressione” con il lavoro che quest’estate non vedrà soluzione di continuità.

METE. L’incertezza riguardante l’apertura delle frontiere di alcuni Paesi per gli italiani coniugata con la coscienza sociale di voler sostenere il sistema turistico nostrano, ha convinto i turisti ad abbandonare per quest’anno sogni esotici a favore di una riscoperta del Paese.

Le mete? Quelle classiche come le città d’arte o le località balneari tengono. Ma le scelte privilegeranno mete meno battute. Come borghi antichi, piccoli centri tutti da scoprire e/o località funzionali ai propri stili di vita (culturali, naturali, enogastronomici, ecc.).

Per chi deciderà di varcare i confini nazionali, sempre che le direttive dei singoli Paesi lo consentano, al top delle preferenze c’è il Portogallo, seguito da Turchia, Albania, Montenegro e Olanda.

MISURE DI SICUREZZA. Gli operatori del turismo (hotel, aziende di trasporto, ristoratori, musei ecc.) sono stati velocissimi a mettere in atto i necessari protocolli di sanificazione e di sicurezza per i clienti e a comunicarli. Quindi a parte una piccola parte di turisti ancora scettici, sta ritornando un clima di fiducia.

Non solo. Molti tra i clienti interpellati percepiscono alcuni aspetti positivi in questa stagione turistica del tutto inedita. E, per loro, l’impiccio della mascherina sarà ampiamente compensato da fattori come più comodità sui mezzi di trasporto, niente spiagge affollate, meno code e più tranquillità all’interno di musei o altre attrazioni.

FLESSIBILITÀ. I molti che, al momento non sono ancora in grado di poter pianificare con precisione il periodo in cui potranno staccare, anticipano l’”experience” con l’acquisto delle gift box (come le Boscolo gift). Che da oggetto regalo diventano una sorta di prenotazione “aperta e flessibile” per sé stessi.

I vantaggi? Quello psicologico, al momento dell’acquisto, del garantirsi comunque un periodo di evasione dal quotidiano. Quello più pragmatico del contenuto. Non solo in termini di varietà di offerta ma anche di originalità dell’esperienza di viaggio. Completa il quadro la convenienza economica. Le gift box sono infatti disponibili su tutte le fasce di prezzo e, a parità di offerta, sono spesso competitive rispetto alle opzioni di prenotazione tradizionale.

«Avevo previsto i risultati di questo sondaggio e pertanto non mi stupiscono – commenta Giorgio Boscolo, ad di Boscolo Viaggi – Questa è sicuramente un’estate particolare. Ma proprio perché segue un periodo di paura e di privazione delle libertà più elementari del nostro quotidiano, ha reso ancora più impellente, ora che la situazione è meno drammatica, la necessità, non tanto di tornare alla “normalità”, ma di trovare una “nuova normalità” in cui ricongiungerci con le nostre vite».