Boscolo Tours spinge sui viaggi guidati a corto e medio raggio

Sarà un autunno ricco di viaggi in Italia, Europa e Medio Oriente per Boscolo Tours, che dopo il successo della stagione estiva conferma l’offerta di tour guidati per i prossimi mesi, con itinerari stagionali ad hoc.

Dopo l’estate è infatti continuato il trend positivo delle richieste dei viaggi guidati in Italia, che nel periodo autunnale, oltre alle suggestioni cromatiche di alcuni itinerari come il Trentino, il Chianti e la Val d’Orcia, vede confermate numerose date anche per i tour in Puglia, Basilicata e Sicilia.

In Europa poi, i viaggi dei ponti comprendono percorsi guidati in Francia, Germania e Grecia, destinazione che lascia prevedere ottime performance in una delle stagioni migliori per pensare di visitare il circuito classico. Per il ponte del 1° novembre le richieste si indirizzano su classici come lo short break di quattro giorni a Vienna e le combinazioni della capitale austriaca con Praga e Budapest, o con Salisburgo e Monaco in tour guidati di sette giorni.

Nel medio raggio, invece, il booking Boscolo registra ancora una forte richiesta per la destinazione Turchia, con numeri che nel corso della stagione hanno già superato quelli del 2019; assieme alla Giordania, altra meta top dalla grande domanda.

Le riaperture di Marocco ed Egitto, infine, mostrano previsioni promettenti per le partenze dell’ultimo trimestre 2022, in cui il Gran Tour del Marocco e la Crociera sul Nilo sono già tra le prime scelte del periodo delle feste di fine anno.