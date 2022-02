Boscolo Tours si evolve con 20 cataloghi e pricing dinamico













Un nuovo inizio per Boscolo Tours, dettato anche dai buoni risultati di vendite del 2021. Nonostante la pandemia in atto, infatti, il t.o. ha chiuso l’anno con un fatturato a -40% rispetto a quello del 2019 e i viaggi di gruppo 2021 hanno registrato perfomance incoraggianti (9.500 pax trasportati, di cui oltre 7mila italiani). I segnali di ripresa, inoltre, provengono anche da alcuni mercati esteri, in particolare da Francia e Sudamerica.

Questa la “cifra” del cauto ottimismo espresso da Elisa Boscolo e Domenico Cocozza nel presentare i nuovi cataloghi 2022 del tour operator che punta a consolidare lo zoccolo duro delle 1.500 agenzie di viaggi partner (che fruttano quasi l’80% dell’intero fatturato delt.o.) attraverso fam-trip, corsi di formazione ed eventi sul territorio insieme alle adv, già ai nastri di partenza per rilanciare l’intera programmazione.

Una collezione d’offerta che si compone di 20 nuove brochure con oltre 170 tra i migliori Viaggi Guidati già in distribuzione proprio in questi giorni in tutta Italia, con un investimento fortemente voluto a segnare l’impegno e assieme il desiderio forte di ripartenza.

AL FIANCO DELLE AGENZIE

«Con queste nostre nuove proposte – ha sottolineato Elisa Boscolo della direzione Boscolo Tours – vogliamo dare alle agenzie nuovi strumenti, che coinvolgano il cliente con un messaggio immediato, quello di tornare a riappropriarsi finalmente del tempo di viaggio. E lo facciamo fornendo, ad esempio per i viaggi di gruppo, un numero maggiore di partenze e un pricing dinamico, sempre seguendo la logica del “prezzo finito” che arriva sul banco dell’adv e al cliente. Dunque i prezzi di vendita saranno dinamici a seconda delle disponibilità di posti, così come consolideremo le nostre politiche commerciali legate all’early booking, auspicando che gli italiani, che hanno un enorme voglia di viaggiare, possano ricominciare a pianificare in tempo i loro viaggi».

Inoltre, in tutti i cataloghi, dall’Italia all’Uzbekistan, la linea di prodotti Boscolo si presenta in una veste editoriale «pensata per il cliente che entra in agenzia in cerca di ispirazione per tornare a viaggiare». Testo e immagini molto curate – quindi – che trasportano subito al cuore della meta con brevi e incisivi highlight su paesaggio, storia e cultura dei luoghi da visitare; mentre un’agile scelta grafica sintetizza itinerari e date di partenza, tipologia di tour e prezzo base per un primo orientamento.

Si tratta di una nuova strategia di vendita per le agenzie, che oltre al catalogo dedicato ai clienti avranno sempre a disposizione il manuale per i banconisti con tutti i dettagli tecnici necessari in fase di vendita.

IL DETTAGLIO DEI CATALOGHI

Tra i venti cataloghi presentati figurano numerose monografie: dall’Europa al Medio Oriente, si includono paesi che hanno trainato la ripresa 2021, come Italia, Spagna, Portogallo, grandi mete classiche Europee, tra cui Francia, Irlanda e Gran Bretagna, destinazioni di cui si auspica vicina la ripresa, come Egitto e Marocco, mete cult come gli Stati Uniti. Alcune altre destinazioni sono incluse in cataloghi tematici per area come Scandinavia, Germania e Svizzera, Benelux, Balcani, Russia e Baltici assieme ai luoghi del mito che con Malta, Grecia e Cipro completano il panorama europeo con la suggestione delle isole.

«Tra le mete europee, poi, spiccano proposte speciali – aggiunge Domenico Cocozza, direttore della Programmazione Boscolo Tours – Come quelle dedicate alle vacanze slow, che consentono di fermarsi in una destinazione fissa scegliendo escursioni quotidiane per poi rientrare ogni giorno alla base: un modo di vivere il viaggio calibrando interessi e relax: l’hotel selezionato è parte essenziale della vacanza, pensata proprio per garantire la giusta pausa. Come sempre per i Viaggi Guidati di Boscolo il cliente può scegliere se effettuare l’intero itinerario in pullman esclusivo o raggiungere la meta in volo per poi unirsi al gruppo, sempre accompagnato – imprescindibile per l’operatore – da tour leader esperti del Paese visitato».

Un discorso a parte lo merita la programmazione delle vacanze slow, che di fatto, come spiega sempre Cocozza: «è la continuazione di un progetto che già dall’estate 2021 ha coinvolto alcune località italiane e che viene ora esteso ad altre realtà europee nei rispettivi cataloghi: la formula dei viaggi guidati si declina in proposte che al naturale desiderio di ripartire, associano l’invito ad assaporare di nuovo il tempo della vacanza, con ritmi antichi, quelli della bellezza. Si tratta di bellissimi luoghi da esplorare immersi nella natura tra monti e cime iconiche, spiagge o località termali situate nei pressi di laghi e verdi patrimoni boschivi, in cui visite e momenti di rilassata contemplazione si coniugano armoniosamente».

La sistemazione in una località selezionata come base per tutto il tour – la cui durata va da 5 a 8 giorni a seconda della destinazione – permette di scegliere tra proposte quotidiane di visite guidate nei dintorni (oltre a quelle già incluse da programma) e pause di riposo che restituiscano il senso di un viaggio lento. «Essenziale è la scelta delle strutture, pensate per garantire pause perfette grazie alla loro collocazione, vicino al mare o in montagna, e per la loro esperienza nell’accogliere chi sceglie una vacanza che coniuga interessi e relax», sottolinea il manager.

Oltre all’Italia Slow – che spazia da Cortina ai tramonti siciliani, dalle terme di Merano al mare del Salento – le nuove proposte Boscolo Tours includono poi antichissimi patrimoni di cultura e splendidi scenari in Andalusia, a Cipro e Malta, tra i boschi di Slovenia e le coste dell’Istria.

«Non manca mai il percorso culturale – conclude Cocozza – ma anche quando ci si addentra tra testimonianze storiche come il teatro di Salamina a Cipro, le suggestioni di Caravaggio a Valletta, le mura medievali di Pirano, il grande ponte sul Tajo di Ronda o le più recenti geometrie architettoniche di Lubiana, c’è sempre il tempo per un tramonto, un bagno nel mare più splendido, una passeggiata nella natura».

STRUMENTI PER LA VENDITA

E tra i plus di vendita riconfermati da Boscolo Tours il servizio di “Partenze sotto casa” che con un piccolo supplemento consente di partire direttamente dal proprio domicilio per raggiungere il più vicino punto di inizio del tour con un servizio di trasferimento condiviso, grazie alla fitta rete di navette Boscolo collegata ai punti di partenza principali, inoltre.

A completare la gamma di servizi l’aspetto divenuto primario delle coperture assicurative: come sottolineato da Cocozza, Boscolo Tours rinnova l’offerta realizzata in collaborazione con la Allianz della Polizza Zero Rischi che comprende anche le penali da annullamento e l’assistenza garantita 24h. Una copertura antipandemica che contempla pure l’estensione di garanzia ai compagni di viaggio.