Boscolo Tours, ripartono da Torino i roadshow in presenza













Ripartiti i roadshow Boscolo Tours in presenza. Si è svolto, infatti, giovedì scorso a Torino, il primo incontro dal vivo tra le agenzie di viaggi e gli esperti Boscolo. Circa 50 gli agenti che finalmente, seguendo ovviamente tutte le normi anti covid, hanno partecipato all’iniziativa.

Durante la giornata sono state presentate tutte le novità prodotto e i cataloghi già distribuiti nelle agenzie, con particolare focus sui 3 monografici: Sicilia, Italia e Vacanze Slow, la nuova concezione dei viaggi guidati che Boscolo ha lanciato quest’anno riscuotendo un grande interesse da parte di chi desidera viaggiare con ritmi più lenti e soggiornare sempre nello stesso luogo.

L’incontro, oltre che per approfondire tutte le novità, è stato un momento importante di confronto per condividere speranze e aspettative per il futuro. Salvatore Sicuso, direttore vendite Boscolo Tours, commenta: «Siamo davvero contenti di poter ricominciare a incontrare personalmente gli agenti di viaggio, nel nostro lavoro è infatti importantissimo creare e mantenere una rete di rapporti non solo strettamente lavorativi, ma anche umani. E questo ci è stato dimostrato proprio dall’entusiasmo e dal calore con cui tutti hanno partecipato a questo primo nostro roadshow. Anche perché la stagione sta andando molto meglio di quello che avevamo previsto. A farla da padrona resta senza dubbio l’Italia, in modo particolare Sicilia e Costiera Amalfitana per cui molti tour sono già sold out da tempo e altri hanno ancora pochissimi posti a disposizione».

Boscolo Tours ha, infatti, implementato i viaggi guidati per queste destinazioni, ad esempio con la proposta ‘Amalfi-Capri-Cilento, i due golfi’ ovvero 6 giorni di vacanza alla scoperta di Capri, Amalfi e Positano, delle città di Pompei ed Ercolano e infine per scoprire il Cilento e i resti di Paestum.