Boscolo Tours punta sulla Spagna con tre proposte per le Canarie













Tre nuovi percorsi tra natura, arte e storia siglano la proposta di Boscolo dedicata alla Spagna, prodotto di punta dell’operatore presentato per il 2022 con una ricca monografia: all’interno di una nutrita selezione spiccano tre tour dedicati alle Canarie – dagli 8 agli 11 giorni.

La scelta degli abbinamenti tra Tenerife e Lanzarote o Lanzarote e Gran Canaria, entrambi di 8 giorni, si articola in un percorso più completo nel Gran Tour di 11 giorni, che comprende la terza principale realtà dell’arcipelago, l’isola di Gran Canaria.

L’operatore, che si definisce travel designer, propone ai viaggiatori una combinazione di visite-scoperta di paesaggi, siti archeologici millenari, architetture coloniali con una forte impronta culturale, e tra le principali attrazioni spiccano il tramonto sul Teide a Tenerife, l’escursione al Parco Nazionale Timanfaya e lungo la Costa de la Lava dalle colate pietrificate che si gettano in mare a Lanzarote, nonchè visite dei centri storici e immersioni tra siti archeologici testimoni di culture aborigene lontane, come quello di Cueva Pintada a Gran Canaria.

Altre tappe di grande interesse contenute nei pacchetti d’offerta, oltre ai patrimoni UNESCO del centro storico di San Cristobal de la Laguna e del paesaggio giurassico di Risco Caldo, sono senza dubbio le irrinunciabili espressioni artistiche di César Manrique, personalità cult di Lanzarote, che alla sensibilità di artista multidisciplinare legò la ferma volontà di proteggere il delicato paesaggio dell’isola valorizzandone ogni aspetto e impedendone la deturpazione.

All’interno dei pacchetti d’offerta, poi, non mancano momenti dedicati al relax in spiaggia e al gusto, con degustazioni enogastronomiche nelle tradizionali bodegas tra le montagne e l’oceano.

Le prime partenze dei rous Boscolo sono programmate a febbraio, con un calendario che propone almeno due date al mese per tutto l’anno per ciascun tour proposto. E per la destinazione le attuali procedure d’ingresso prevedono la compilazione del modulo sanitario e uno dei requisiti validi tra certificato vaccinale completo o di avvenuta guarigione oppure test antigenico 48 ore o PCR a 72 ore dall’ingresso. Per il rientro in Italia è previsto il test di controllo 24 o 48 ore prima del volo di ritorno.