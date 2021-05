Boscolo riparte con i tour guidati Covid free













Una travel bubble simile a quella vissuta dai croceristi durante le escursioni; un modo per tornare a viaggiare in gruppo, ma in sicurezza. Boscolo Tours lancia un importante segnale al mondo dei viaggi guidati con la partenza, da Bologna, del “primo itinerario Covid Free” del t.o. Un tour che ha portato i clienti a esplorare le Valli di Comacchio, segnando un vero e proprio ritorno al turismo organizzato.

“Il rigido protocollo di sicurezza (certificato tampone negativo, o malattia già superata o vaccino effettuato, misurazione della temperatura, posti assegnati per garantire il distanziamento, bus sanificato, mascherine e gel igienizzante) ha permesso, infatti, a tutti i partecipanti di rilassarsi e godersi l’esperienza in totale serenità”, fa sapere l’azienda.

I clienti, seguiti per tutto il viaggio da accompagnatori addestrati alle nuove procedure, hanno potuto esplorare il Parco del Delta in assoluta tranquillità.

«Questo viaggio rappresenta un momento davvero importante. Non solo per noi, ma anche per le agenzie e per tutto il settore dei viaggi. Ripartire è possibile e in assoluta sicurezza», afferma Salvatore Sicuso, direttore vendite Boscolo, che registra «un’impennata di richiesta per l’estate e un grande desiderio di tornare a viaggiare».

Sempre nell’ambito dei tour Covid Free, il t.o. fa sapere di avere «già diverse partenze confermate a giugno in Italia». Le mete più richieste? La Costiera Amalfitana, la Sicilia, ma anche la Toscana e in particolare la zona del Chianti.