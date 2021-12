Boscolo punta sulla Giordania per fam trip e viaggi di fine anno













È tra i prodotti di punta della programmazione di Boscolo Tours e sarà protagonista di questa fine dell’anno. La Giordania sarà oggetto di un fam trip dal 10 al 14 dicembre per un gruppo selezionato di agenti di viaggi. Un tour di formazione e approfondimento organizzato dall’operatore in collaborazione con Jordan Tourism Board e Royal Jordanian. L’itinerario dedicato al trade toccherà Amman, Petra, Wadi Rum e Mar Morto, highlight di una destinazione già ripercorsa, subito dopo la riapertura, dallo sguardo tecnico dei responsabili prodotto.

E la Giordania – tra deserto e patrimoni archeologici – guida anche le preferenze dei clienti di Boscolo Tours per dicembre e fine anno.

Tra i best seller dei Viaggi Guidati proposti dal t.o. figurano anche i tour in Spagna e Portogallo e alcuni itinerari come Basilea, Alsazia e Friburgo oppure il Capodanno nella Ville Lumière, oltre alle mete classiche selezionate da chi preferisce viaggiare in pullman attraverso gli scenari italiani.

In Italia, dal Friuli alla Sicilia, le scelte di viaggio seguono il trend già confermato in estate: Costiera Amalfitana e Sicilia, Napoli e i suoi presepi, Umbria, Matera e la Basilicata.

I viaggi guidati di Boscolo – attenti al massimo rispetto delle norme di sicurezza – sono accompagnati da tour leader esperti delle singole destinazioni e includono l’uso delle radioguide per tutta la durata.