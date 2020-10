Boscolo porta la nuova Gift Collection in mille agenzie

Edizione allargata, nuovo sito e nuova strategia di distribuzione: Boscolo ha deciso di scommettere sui suoi Gift e dà il via alla vendita della nuova collezione. Ci sarà, come è ovvio visto il momento, grande focus sull’Italia, ma il Gruppo vuole guardare avanti e conferma, anzi amplia, anche i cofanetti dedicati all’Europa (e non solo).

Il lancio arriva in un momento in cui, sostiene Salvatore Sicuso, direttore commerciale Boscolo, «c’è sul mercato poco prodotto da vendere, e dunque avere a disposizione un centinaio di titoli è stato accolto come una buona notizia. Inoltre il prodotto cofanetti ha avuto un trend migliore della media, per questo abbiamo deciso di confermare il lancio».

A DICEMBRE 40% DI VENDITE. E soprattutto la collezione debutta alla vigilia di quella che di fatto è l’alta stagione del prodotto: «Le prime tre settimane di dicembre totalizzano il 40% delle vendite» spiega il manager. Anche se naturalmente questa sarà una stagione atipica ed è azzardato fare previsioni. E si è deciso, spiega Sicuso, di non apporre modifiche alle condizioni di vendita, come a esempio la durata o le regole di cancellazione perché, «la validità è già di 12 mesi rinnovabile se comunicato prima della scadenza e a differenza del prodotto tour operating la prenotazione avviene molto più sotto data».

Ad accompagnare il lancio c’è stata la messa in atto di una strategia di iper-selezione nei confronti della distribuzione agenziale (perché ricordiamo che i Gift sono in vendita anche in una serie di librerie di catena e indipendenti): se fino all’anno scorso erano oltre duemila le agenzie con i Boscolo Gift a disposizione in conto vendita, «ora abbiamo ridotto a mille Boscolo Point. Non solo: sono inoltre solo 15 le Premium a poter allestire una vetrina dedicata, gestita insieme al nostro team di visual merchandiser».

«In un momento così complesso abbiamo fatto una scelta importante, quella di spingere il doppio. E questo è un progetto a cui ha lavorato tutta l’azienda, ascoltando i clienti», ha commentato anche Elisa Boscolo. «Sono dieci le tematiche, ognuna declinata in una serie di cofanetti la cui offerta si può personalizzare. Al momento circa una trentina sono già in distribuzione e nel giro di due settimane si arriverà a cinquanta. Ma si tratta di una collezione dinamica, l’obiettivo è inserirne altrettanti l’anno prossimo per arrivare a un centinaio di titoli», commenta Chiara Carraro, responsabile della business unit.

I DIECI TEMI E LE NEW ENTRY. Attenzione è stata rivolta al tema “All’aria aperta”, in cui a novembre arriverà Italia in bicicletta, “Arte e cultura” si arricchisce di cofanetti dedicati a esempio all’artigianato made in Italy e alla street art, in Food and drink ci sarà spazio anche per i “veggie d’autore” e la cucina fusion, oltre che per rooftop e lounge bar, la linea di coppia “Love” contiene anche una selezione di hotel insoliti, e tra le novità arriva “Family and friends”, con proposte relax e benessere dedicate a famiglie o gruppi di amici.

E sempre in tema di “Benessere”, la linea dedicata si amplia con i weekend di vinoterapia e una proposta al maschile, l’esperienza nei barber shop storici o di tendenza a Milano. Il tema Città del mondo è declinato in tre linee che diversificano anche il budget, dalle città europee da scoprire in 36 ore alla serie “Meravigliosa” e quella “Extraordinary”. Completano la collezione i cofanetti “Luoghi autentici” e quelli della nuova linea “Mare e isole”, che da Italia e Mediterraneo arriva anche al lungo raggio con un cofanetto dedicato alle “10 isole da sogno”.