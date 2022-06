Boscolo porta gli agenti di viaggi in Turchia













Dal 23 al 26 giugno Boscolo ha portato un gruppo selezionato di agenti di viaggi in Cappadocia. Un fam trip organizzato in collaborazione con Turkish Airlines e con l’Ente del Turismo della Turchia, che ha siglato un ritorno – per alcuni una prima volta – che coincide con il nuovo nome e la nuova immagine del Paese: Türkiye.

La destinazione, per Boscolo, è il primo prodotto dopo le mete europee tradizionali e ha una domanda in crescita costante che si assesta ai parametri del 2019. Il calendario partenze ha richiesto date extra per i tour fino all’autunno, molti dei quali già chiusi o duplicati.

In un percorso tra luoghi cult come il sito monastico di Goreme, Uchisar e l’ittita Avanos, tra i “camini delle fate”, nei luoghi simbolo dell’immaginario collettivo, i paesaggi della Cappadocia hanno regalato agli agenti continui incanti: nella Valle Rossa, in quella dei Piccioni e nella valle di Devrent, detta “dell’immaginazione” per le forme create dai coni di roccia, che assumono sembianze di ogni tipo creando scenari fiabeschi. Accanto a momenti come le danze mistiche dei dervisci rotanti, speciali sono stati anche i luoghi scelti per i momenti di pausa: cene in rooftop, pranzi in antichi caravanserragli o cave-hotel e un arrivederci in uno dei ristoranti più esclusivi della regione, a Uchisar.

A completare il viaggio, accompagnato da rappresentanti della programmazione e del commerciale Boscolo, non sono mancati i momenti di lavoro e le inspection ad alcune delle principali strutture della regione.