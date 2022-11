Boscolo lancia cinque nuovi tour per l’inverno a Nord

Tra le numerose proposte di Boscolo per la stagione 2022-23 si punta a nord, non solo con gli itinerari classici nelle città europee, ma con cinque top tour verso la neve.

A dicembre, partenza di Capodanno inclusa, il tour Capitali del Nord, incanto d’inverno, percorre i panorami scandinavi coniugando paesaggi urbani e natura tra i giardini di Copenaghen, le architetture rinascimentali e novecentesche di Stoccolma e il fitto arcipelago di isole, raggiungendo Helsinki in navigazione.

In crociera si arriva a Helsinki anche nel tour Stoccolma, Helsinki: città del Mar Baltico. L’ultima partenza di dicembre prevede il pernottamento a bordo della nave nella notte di Capodanno e l’incontro con la capitale finlandese nel primo giorno del 2023.

Capodanno ed epifania anche per chi cerca l’immersione nella natura nordica, con il tour Il fascino dei fiordi d’inverno, che oltre alle date di dicembre e gennaio prevede una partenza anche a febbraio, con un viaggio tra un fiordo e l’altro a bordo del treno Flamsbana, una tra le linee ferroviarie più ripide al mondo. Protagonista del viaggio è l’Aurlandsfiord, uno dei più spettacolari della Norvegia, ma altrettanto scenografica è la crociera sul Nærøyfjord, patrimonio Unesco, con soste tra villaggi vichinghi e cittadine storiche.

Chiudono la top five due itinerari in Norvegia e Finlandia. Partenza speciale dell’11 febbraio con il tour Tromso, paesaggio artico e aurora boreale che esplora i luoghi e le tradizioni del popolo Sami tra villaggi in legno, slitte trainate da renne e cani huski e vedute, come quella che apre su Tromsø e i suoi fiordi dalle sommità del monte Fjellheisen o quella dei cieli striati di luce della notte nordica.

Per chi vuole immergersi nell’inverno al confine col Circolo Polare, partenza a data unica in febbraio con il tour Kuusamo Ruka avventura Artica, un viaggio nella regione più nevosa della Finlandia, in cui la natura regala esperienze inedite: i rigori della Lapponia finlandese, il caldo delle saune, i panorami bianchi da attraversare in motoslitta o la “prova di guida” trainati dalle renne, prima di attraversare, ciaspole ai piedi, il paesaggio onirico delle cascate congelate del Parco Nazionale di Oulanka.