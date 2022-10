Boscolo, il ritorno di Egitto e Marocco in autunno

L’autunno – o meglio la lunga coda dell’estate 2022 – vede in crescita le prenotazioni dei viaggi guidati di Boscolo, tra Italia, short break in Europa e il ritorno degli itinerari in Egitto e Marocco.

Molte sono le date con tour confermati negli itinerari in Italia (Pompei, Napoli e la Costiera Amalfitana, il tour della Basilicata, la Sicilia classica e barocca) e nelle destinazioni europee più richieste della stagione, tra cui Spagna e Portogallo.

Per il ponte di novembre, buona la domanda anche per altre destinazioni europee con viaggi a tema paesaggistico e culturale, come i Castelli della Loira e la Grecia Classica, ma anche per le proposte di short break di 4 o 5 giorni tra Londra e Berlino, Budapest e Cracovia.

Anche gli Emirati, con le luci di Dubai e Abu Dhabi, registrano buone prenotazioni nelle date dei ponti.

La vera scommessa per l’operatore è il mese di dicembre, che è già partito evidenziando il grande ritorno di Medio Oriente e Nord Africa, con Egitto e Marocco che si affiancano alle ottime performance della Giordania.

Insieme alla Turchia, che non ha cessato la sua ascesa tra le mete top della stagione, Egitto e Marocco riconquistano posizioni importanti con il tour Cairo e Crociera sul Nilo e Le Città Imperiali in prima battuta.

In Egitto, oltre a Cairo e crociera sul Nilo, che si chiude tra i tesori archeologici di Luxor e Aswan, buone le richieste anche per la crociera più lunga, che estende il viaggio con un ulteriore tratto di navigazione alla volta del Lago Nasser tra i siti nubiani di Kasr Ibrim, Amada e Wadi el Seboua.

Per chi ha meno tempo, tornano gli appuntamenti tradizionali con i mercatini di Natale, dall’Alto Adige a Vienna, fino ad Alsazia e Basilea.

Per Capodanno, le conferme dei viaggi guidati si orientano su Italia ed Europa con tour brevi tra le capitali, da Parigi a Praga e Budapest, o sui guidati di maggiore durata come quelli di Spagna e Portogallo. Nel medio e lungo raggio, anche le proposte di fine anno registrano una buona domanda per il Medio Oriente e l’Africa.