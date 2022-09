Boscolo Gift vince il premio Best Customer Service

L’esperienza di viaggio in un dono, l’attenzione al cliente in primo piano: per questo Boscolo Gift si è aggiudicato il premio Italy’s Best Customer Service 2022/23 del Corriere della Sera – L’Economia nella categoria Cofanetti Regalo.

Il riconoscimento è il risultato della scelta dei clienti: su un elenco di 522 brand suddivisi per categoria, stato chiesto a 16mila consumatori di valutare le aziende concorrenti su cinque criteri di customer service: disponibilità del servizio, orientamento al cliente, competenza professionale, qualità della comunicazione, varietà delle soluzioni offerte.

È stata premiata l’attenzione e l’assistenza diretta del team della business unit Boscolo Gift con il servizio Boscolo Concierge, prima, durante e dopo il soggiorno. E ancora il booking dedicato, le informazioni e i suggerimenti, i piccoli servizi supplementari in viaggio e l’assistenza h24 con linea dedicata no problem.

Secondo i giurati una sicurezza, non solo per il cliente diretto, ma anche per le agenzie di viaggi che propongono i cofanetti Boscolo Gift Collection, sapendo di poter contare su un supporto a tutto tondo, dalla fase di vendita al soggiorno, al ritorno dei clienti.