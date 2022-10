Boscolo Gift, al via la formazione e gli eventi per gli adv

Boscolo Gift conferma la partnership importante con le agenzie, che rappresentano il 40 delle vendite – gli altri tre canali sono il b2c, il retail e, molto forte, il corporate -, e che sono la via distributiva che più ha registrato la ripresa.

Le prossime settimane quindi saranno dedicate a far incontrare il trade e i cofanetti, online e dal vivo, anche in vista della stagione clou dell’anno, dato che il 60 per cento del volume di vendita del prodotto – che in generale conta per il 20 per cento circa del business di casa Boscolo, viene realizzato proprio con il periodo delle festività.

«Nel mese di ottobre abbiamo in programma tre webinar dedicati alle nuove collezioni, in particolare Eco-retreats, con strutture selezionate per il loro impegno nei confronti dell’ambiente e il turismo sostenibile, e I Grandi Cru, alla scoperta delle più importanti realtà enologiche d’Italia, in visite con degustazione accompagnati dai produttori stessi, per concludere poi con la formazione dedicata al Natale», racconta Elisa Nicoletto,

digital marketing manager Boscolo Gift.

Ma la formazione va anche sul campo. ‘Living the gift’ è il nome del format che porta i responsabili Boscolo Gift in tour a incontrare le adv in giro per Italia, per fare provare loro un’esperienza diretta, dalla cantina di Fontanafredda alla bottega della liutaia a Cremona, dall’acetaia a Modena a Linfa Eat Different, ristorante milanese di cucina vegetale che rientra nelle proposte del cofanetto Veggie d’Autore, realizzato con la consulenza del food mentor Marco Bianchi, e che raccoglie ristoranti vegetariani, vegani, crudisti e plant-based

«Porteremo gruppi di 15-20 agenti a provare dal vivo una serie selezionata di location – spiega Chiara Carraro, responsabile business unit Boscolo Gift -. Sarà un momento importante anche per noi per fare networking, capire come procede la stagione e raccogliere le richieste del trade. Lo consideriamo un terreno di prova per il club delle Boscolo Gift Expert, che conta oggi un centinaio circa di agenzie ma che non escludiamo possa arrivare a duecento l’anno prossimo. Per chi ne fa parte lanciamo promozioni dedicate, più prodotto da esporre, commissioni extra. Naturalmente chiediamo il rispetto di determinati requisiti per inserire le agenzie nel club, innanzitutto la disponibilità a esporre il prodotto, la partecipazione a webinar o eventi, e naturalmente le vendite».