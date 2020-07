Boscolo e Alitalia insieme per scoprire i tesori del Paese

Boscolo Tours e Alitalia stringono un accordo finalizzato a portare i clienti a ritrovare o riscoprire i tesori dell’Italia da nord a sud, con offerte che comprendono mare, montagna, laghi e città.

Gli itinerari individuali sono di quattro giorni e grazie ai voli Alitalia è possibile raggiungere gli angoli più belli d’Italia e godersi un viaggio in libertà e sicurezza. L’accordo prevede che inoltre, i soci del programma MilleMiglia possano accumulare fino a 2.000 miglia, prenotando uno dei viaggi inclusi nei pacchetti in promozione.

I due pacchetti studiati da Boscolo Tours e Alitalia sono: City Experience e Outdoor Escape.

Il primo è una proposta di viaggio per trascorrere 4 giorni in una delle più belle città italiane, e la formula comprende: volo Alitalia per raggiungere la città di destinazione: 3 notti in hotel di categoria 3 e 4 stelle in camera doppia con prima colazione inclusa, in una città a scelta tra: Roma,Palermo,Napoli,Venezia,Trieste,Bologna; City Pass per utilizzo dei mezzi pubblici in città; una degustazione di prodotti tipici locali; servizio concierge; assicurazione medico/bagaglio. Prenotando un pacchetto City Experience i Soci MilleMiglia potranno accumulare 1.500 miglia.

Outdoor Escape è un pacchetto di viaggio per trascorrere 4 giorni immersi nella natura, con la libertà di una macchina a noleggio. La formula comprende: volo Alitalia per raggiungere la città di destinazione; 3 notti in hotel di categoria 3 e 4 stelle in camera doppia con prima colazione inclusa, in una località a scelta tra: Costa Smeralda, Salento, Costa Viola, Dolomiti, Golfo di Noto, San Vito Lo Capo, Litorale di Chia, Costa dei Coralli, Costa degli Ulivi Secolari; auto a noleggio per 4 giorni con assicurazione base (con franchigia); un cestino da pic-nic con specialità locali; servizio concierge; assicurazione medico/bagaglio. Prenotando un pacchetto Outdoor Escape i soci MilleMiglia potranno accumulare 2.000 miglia.

La promozione di entrambi i pacchetti è valida per partenze fino al 31 dicembre 2020.

«Quest’anno abbiamo sentito un po’ dappertutto che le preferenze degli italiani per le vacanze saranno a medio raggio, ovvero entro i confini nazionali – dice Giorgio Boscolo, presidente e ceo di Boscolo Tours – Una limitazione a seguito dei recenti eventi. Forse. Ma io tendo a pensare che in realtà parlare di limitazione, trattandosi di Italia, ha poco senso. Noi siamo tradizionalmente al centro del turismo mondiale, grazie ai nostri mari, alle città d’arte, al patrimonio enogastronomico ecc. Non credo che questa estate di suggestioni senza confini, pur senza uscire dai confini del Paese sia un’estate minore. Al contrario sarà un momento di scoperte e di riscoperte. Con un grande vantaggio. Sono a portata di mano. E pertanto da godere, anche una volta finita la stagione vacanziera, ogni volta che desidereremo una piccola evasione».