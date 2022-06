Boscolo aggiorna il programma per le adv Gift Expert













Boscolo riconferma e perfeziona nel 2022 il programma Boscolo Gift Expert premiando le agenzie specializzate nella vendita della collezione Boscolo Gift che vi hanno già preso parte. Prosegue anche la formazione di nuovi agenti esperti.

«È un progetto partito nel 2021 – spiega Chiara Carraro, responsabile del prodotto Gift – a cui diamo seguito quest’anno premiando gli agenti che con impegno e concreti risultati di vendita sono già esperti Gift certificati. Al tempo stesso, incentiviamo con nuovi webinar ed eventi mirati quanti vogliano entrare a far parte di un progetto che dà valore aggiunto al prodotto e a chi lo propone. Essere Gift Expert significa non solo avere tra i propri requisiti determinati spazi e una clientela di riferimento in sintonia col prodotto, ma soprattutto ricevere supporto costante e diretto, anteprime e materiali in esclusiva, promozioni speciali in determinati periodi, riconoscimenti che premiano il fatturato e di anno in anno confermano la presenza in area top seller o l’ingresso di nuove agenzie tra gli specialisti della linea Boscolo Gift».

Gli agenti Gift Expert certificati nel 2021 hanno ricevuto il Kit Primavera 2022, con locandine e vetrofanie ad hoc per le vendite della stagione e stanno ricevendo il Kit Estate 2022, con nuovo materiale e nuovi titoli di cofanetti best seller.

«Oltre a questi incentivi e strumenti, possono fruire delle promozioni esclusive già in atto e impegnarsi per quelle a venire: solo per le agenzie Expert verrà riconosciuta una supercommissione su tutte le vendite dei cofanetti Boscolo dal 10 al 20 giugno», aggiunge Carraro.

Per chi vuole mantenere lo status acquisito e per le nuove agenzie che desiderano accedere al programma e diventare Gift Expert 2023 è in piano un calendario di eventi e webinar di formazione da settembre a novembre, grazie al quale esperti e candidati potranno conoscere i nuovi prodotti e acquisire informazioni utili a migliorare le vendite, incontrare gli specialisti Boscolo e visitare Gift location. Fondamentale per mantenere o acquisire il titolo, il progresso nelle performance di vendita.