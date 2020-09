Borsa delle città d’arte e dei borghi: gli eductour online dedicati ai buyer

Tutto pronto per gli eductour – in corso di svolgimento martedì 22 settembre in modalità online – rivolti ai buyer che partecipano alla 24ª Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte e dei Borghi d’Italia, in versione digitale dopo il rinvio di maggio scorso per via del Covid-19 e promossa da Confesercenti con il sostegno di Apt Emilia-Romagna, la collaborazione di Enit e il patrocinio, fra gli altri, dei Ministeri dei Beni Culturali e del Turismo e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Regione Emilia-Romagna.

Dalle 14.15 in poi, i tour operator accreditati, collegati da 19 Paesi del mondo (Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria e Usa), potranno viaggiare virtualmente alla scoperta delle proposte dei territori delle tre destinazioni turistiche regionali.

Questi gli appuntamenti con gli eductour:

Ore 14.40-15.00 – EDUCTOUR RAVENNA

“Walking with Dante. Find your way. Follow your inspiration”

A cura di Iniziative Turistiche in collaborazione con il Comune di Ravenna e il sostegno di Visit Romagna;

Ore 15.00-15.20 – EDUCTOUR BOLOGNA E MODENA

“Bologna & Modena Your Destination”

A cura di Iniziative Turistiche in collaborazione con Confesercenti Bologna e con il sostegno di Bologna Welcome e della Destinazione Turistica Bologna Città Metropolitana;

Ore 15.20-15.40 – EDUCTOUR FERRARA

“Ferrara capitale del Rinascimento”

A cura di Iniziative Turistiche in collaborazione con Confesercenti Ferrara e con il sostegno di Visit Romagna;

Ore 15.40-16.00 – EDUCTOUR EMILIA

“A journey around Parma, Reggio Emilia e Piacenza”

A cura di Iniziative Turistiche in collaborazione con Confesercenti Parma, Reggio Emilia e Piacenza e con il sostegno della Destinazione Turistica Emilia.