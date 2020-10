Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi confermato presidente

Si è svolta a Roma la XX Assemblea Nazionale de I Borghi più belli d’Italia, l’Associazione che valorizza e promuove i piccoli comuni italiani d’eccellenza, di cui fanno attualmente parte 312 Borghi.

Ad aprire l’assemblea il presidente Fiorello Primi, che ha dato il benvenuto sia ai sindaci e agli assessori presenti fisicamente che a tutti gli altri amministratori collegati via web. L’incontro è stato organizzato a Roma negli spazi del centro congressuale di RomaEventi, che hanno permesso di garantire il rispetto delle vigenti regole di distanziamento sociale.

Dopo la relazione del presidente Primi, che ha fatto un bilancio dei 18 anni di attività dell’Associazione, è intervenuto il presidente del Consiglio Nazionale dell’Anci, Enzo Bianco, che ha espresso il suo plauso al lavoro svolto e sottolineato come «occorre lavorare insieme per consentire ai piccoli comuni come I Borghi più belli d’Italia di avere accesso alle importanti risorse del recovery fund per poter realizzare progetti vitali per la rigenerazione economica e sociale dei loro territori».

Durante l’assemblea sono stati ufficialmente presentati i dati Istat sul turismo nei Borghi più belli d’Italia, a cura del dott. Sandro Cruciani – direttore centrale statistiche territoriali e ambientali: nel 2019 si sono registrati oltre 4 milioni di arrivi (+16% rispetto al 2015, con un + 22,3 % di turisti stranieri e + 11,3 % di italiani) e 14,8 milioni di giornate di presenza (+8,4%).

È stata inoltre presentata in anteprima una stima degli effetti del Covid-19 sugli arrivi turistici nel 2020, stima che rivela una flessione degli arrivi nei Borghi inferiore al dato nazionale e che evidenzia una buona ripresa nei mesi estivi.

Dopo l’approvazione del bilancio 2019 e quello di previsione 2020, i lavori assembleari sono proseguiti con la discussione e approvazione dei vari punti all’ordine del giorno, concludendosi con la votazione del presidente dell’associazione, con la riconferma – per acclamazione – di Fiorello Primi per il prossimo quinquennio 2020-2025.

«Continueremo il lavoro con lo stesso entusiasmo e passione con cui lo abbiamo fatto fino ad oggi – dichiara Fiorello Primi – tenendo sempre ben presente l’importanza di essere un punto di riferimento come modello di sviluppo non solo turistico-culturale ma anche economico e sociale dei nostri territori».

Per lo stesso periodo è stato inoltre rinnovato il Consiglio Direttivo, composto da rappresentanti di tutte le regioni che sono stati eletti come da regolamento statutario.

Infine, fra le iniziative in cantiere nei prossimi mesi, oltre a quelle organizzate grazie alle due importanti partnership con Tom Tom e con Leasys/Fca Bank, una nuova importante opportunità di promozione dei Borghi più belli d’Italia sarà lanciata nei prossimi giorni grazie alla collaborazione con Rovagnati – Gran Biscotto: una promozione attuata in tutti i punti vendita d’Italia per cui ogni giorno sarà messo in palio uno SmartBox dei Borghi più belli d’Italia fra tutti gli acquirenti del prosciutto Rovagnati-Gran Biscotto che parteciperanno al concorso.

Alla fine della promozione, fra tutti i vincitori degli SmartBox, ne sarà estratto uno che dovrà decidere a quale Borgo assegnare un premio finale di 25mila euro.