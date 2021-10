Borghi e città d’arte in treno: il catalogo Going in partnership con Trenitalia













Il tour operator Going propone un nuovo catalogo ispirazionale della linea Going2Italy in collaborazione con Trenitalia. Una brochure di 60 pagine che propone oltre 50 pacchetti di viaggio con soggiorni di 4 giorni e 3 notti in tutta Italia creati direttamente dalla piattaforma B2B Going4You che comprendono il trasferimento con i collegamenti di Trenitalia.

Un’esperienza di viaggio che unisce la comodità del viaggio in treno, la qualità del servizio Trenitalia e l’offerta alberghiera selezionata del tour operator Going per scoprire i borghi alpini più suggestivi e le città d’arte più affascinanti in tutta Italia. Un catalogo nato dalla partnership dei due player con numerose proposte di soggiorno per i prossimi mesi all’insegna della vicinanza e dell’italianità.

«Continuiamo ad arricchire la nostra linea Going2Italy con proposte di viaggio che vanno ad intercettare una nuova esigenza di vacanza da parte degli italiani – afferma Filippo Galbiati, industry relations manager leisure – Grazie a questa partnership di alto valore con Trenitalia possiamo offrire una nuova esperienza di viaggio dagli elevati standard di qualità all’insegna di sostenibilità, innovazione e flessibilità».

«Promuovere la mobilità sostenibile e il turismo in Italia è uno dei nostri principali obiettivi – afferma Pietro Diamantini, direttore business Av di Trenitalia – Scoprire il Belpaese con i nostri collegamenti è la scelta più comoda e più sicura e per vivere un’esperienza di viaggio autenticamente ecosostenibile. Grazie alla partnership con Going2Italy il passeggero potrà acquistare in un’unica soluzione il treno e una struttura scelta e selezionata per lui».

La selezione delle strutture all’interno del catalogo è stata creata direttamente dal portale di prenotazione Going4You e sono soluzioni alberghiere che prevedono diversi trattamenti di soggiorno (dal b&b fino alla pensione completa). Tutte le proposte sono targate “Vacanze Sicure by Going”, cioè sono strutture dove vengono applicate tutte le normative di sicurezza anti Covid-19. Il catalogo ha validità fino al 31 dicembre 2021 e tutte le proposte sono prenotabili nelle agenzie partner Going e Vivere&Viaggiare con Bluvacanze.