Bordeaux e Valencia capitali europee del Turismo Smart 2022













Nel 2021, Bordeaux e Valencia sono state selezionate come Capitali Europee del Turismo Smart 2022. La competizione è aperta a tutte le città degli stati membri dell’Unione Europea e del programma Cosme con una popolazione sopra i 100mila abitanti. Le due città selezionate hanno dimostrato di poter offrire una serie di esperienze intelligenti che possono essere classificate secondo le seguenti categorie: digitale, sostenibilità, accessibilità, creatività e patrimonio culturale.

La prima capitale del turismo smart 2022, Bordeaux, combina lungimiranza e abilità nel guardare al di là dell’orizzonte. La città offre l’opportunità a ogni visitare di potersi immergere nell’esperienza di una città ricca di progetti di rinnovo urbano, pianificazione sostenibile e di integrazione e la conoscenza dei veri esperti di Bordeaux: i cittadini.

Quest’ultimo aspetto è, forse, quello che suscita più curiosità, in quanto la città utilizza l’esperienza dei suoi abitanti per aggiornare periodicamente il sito “Un air de Bordeaux”, che offre ai turisti una visione completa delle migliori cose da fare, degli eventi a cui partecipare e i trucchetti per esplorare al meglio Bordeaux. Invece, l’aspetto della sostenibilità si riscontra nella presenza di 160 km di percorsi e zone pedonali, che permette ai visitatori di poter girare a piedi o in bicicletta.

Inoltre, è possibile visitare il quartare urbano di Bassins à Flot, un distretto curato dall’architetto Nicolas Michelin, che lo ha trasformato da area industriale dismessa a centro economico e turistico della città, in cui si trova anche il museo del vino, La Cité du Vin. Infine, un’altra esperienza di smart tourism si può ritrovare nel Darwin Ecosystem, una vecchia caserma militare che ora ospita diversità e innovazione, dove i turisti possono provare il più grande ristorante organico della Francia, un parco da skateboard, una galleria di graffiti a cielo aperto, spazi di coworking e una particolare attenzione all’aiuto per i rifugiati.

La seconda capitale del turismo smart 2022, Valencia, anch’essa sul mare e con un patrimonio storico importante, si è aggiudicata il titolo in quanto ha saputo coltivare una mentalità creativa e inclusiva che ha creato le basi per un futuro più sostenibile e digitale.

Valencia è anche la prima città al mondo a misurare la propria impronta di carbonio generata dal settore turistico e lo scopo sarebbe quello di produrre zero emissioni entro il 2030. L’impegno è già concreto e in atto: la città si sta impegnando a preservare le sue risorse naturali ed educare i propri cittadini in tal senso. Degli esempi sono la City of Arts and Sciences, che ha il più grande sala di proiezione della Spagna, i Turia Gardens e i 19km di Malvarrosa beach.

Per poter conoscere i nomi delle capitali 2023 bisognerà attendere la fine dell’anno, in quanto la selezione è ancora in corso.