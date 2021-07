Boom polizze viaggio: le stime di Allianz Partners













L’industria dell’assicurazione di viaggio cresce più velocemente di quella del turismo: il mercato assicurativo globale, che nel 2020 si stima valesse 18,2 miliardi di euro, secondo le proiezioni potrebbe raggiungere i 28,5 miliardi di euro entro il 2027, crescendo del 6,7% all’anno tra il 2020 e il 2027. È il dato accertato da Allianz Partners nel periodo pandemico. Il monitoraggio di uno dei principali player nel campo assicurativo ha fotografato anche i cambiamenti nei comportamenti e nelle abitudini dei clienti-viaggiatori, discutendone con alcuni interlocutori del settore nel corso del webinar Travel Recovery Deep Dive.

Nonostante il Covid-19 si sia dimostrato la più grande crisi nella storia dell’industria dei viaggi, l’economia globale sta quindi lentamente tornando ai livelli precedenti, con alcuni mercati che dimostrano segnali positivi grazie alla graduale ripresa del turismo domestico.

Il nuovo viaggiatore, nativo digitale e dunque abituato a usare le tecnologie, secondo l’analisi di Allianz Partners, si dimostra sempre più attento ai costi. Cerca flessibilità e un’esperienza fluida, basata su trasparenza e fiducia. La tecnologia contribuisce così ad aumentare la fiducia verso i viaggi, con quattro viaggiatori su cinque che affermano che, nei prossimi 12 mesi, la tecnologia li aiuterà a viaggiare più sereni.

Al contempo i viaggi domestici hanno raggiunto un nuovo livello, trend che continuerà a confermarsi per i prossimi quattro anni sino all’uscita dalla recessione nel 2025. Alla guida di questo trend si trovano i Millennial: nel 2021 il 45% di loro ha optato per ben due volte per la staycation, rispetto al 43% della Generazione Z e il 31% della Generazione X. Secondo il Customer Lab di Allianz Partners, con lo scoppio della pandemia i Millennial stanno mostrando un crescente interesse nei confronti dell’assicurazione viaggio: i più giovani, che solitamente non stipulavano polizze per i viaggi, mostrano ora un aumento del 15% nell’intenzione di acquisto di polizze viaggio internazionali.

Un altro trend emergente è quello della ricerca di privacy: quelle esperienze che offrono privacy, servizi personalizzati e alti livelli di igiene stanno diventando il nuovo lusso. In buona sostanza la crisi ha aumentato anche i livelli di consapevolezza e conoscenza dell’assicurazione viaggio.

Secondo i dati di Allianz Partners, la ripresa delle prenotazioni dei viaggi attraverso i business partner sta portando oggi a un numero di acquisti di polizze maggiore rispetto al 2019. A livello globale il mercato dell’assicurazione di viaggio sta performando meglio dell’industria dei viaggi nel suo complesso, sia in Nordamerica che in Europa.

Con l’apertura al turismo di nuove destinazioni, si prevede poi che sempre più Paesi richiederanno un’assicurazione di viaggio per l’ingresso, influenzando così il tasso di conversione. Allianz Partners prevede infatti interessanti tassi di conversione per tutto il 2021 e per buona parte del 2022, con la pandemia tra le priorità di tutto il mondo.

«Monitoreremo attentamente la ripresa del turismo – ha detto Renato Avagliano, chief sales officer di Allianz Partners – Per essere certi che le nostre offerte incontrino i bisogni di sicurezza dei viaggiatori. Mentre continua a esserci incertezza, le nostre soluzioni di protezione offrono serenità e tranquillità per chi si appresta a partire per le proprie vacanze estive».