Boom del turismo rurale: prenotazioni al +800%

Un autentico boom per il turismo rurale: a maggio, primo mese monitorato dopo l’allentamento delle restrizioni, la piattaforma Agricamper Italia ha registrato un aumento delle prenotazioni di +800% rispetto allo stesso mese del 2020, confermando un trend di crescita per un tipo di turismo caratterizzato da mete alternative e luoghi di soggiorno a contatto con la natura e con la scoperta delle bellezze e delle eccellenze offerte dalla Penisola italiana.

In questo inizio di stagione estiva, inoltre, Agricamper Italia ha certificato che il 47% delle famiglie e delle coppie italiane che ha scelto la community di Agricamper Italia, non ha dubbi nel ricercare una vacanza sostenibile, in cui autenticità e sapore locale siano la combinazione perfetta per un breve weekend oppure una settimana di break a bordo del loro camper, van o muniti di roulotte al seguito.

Ma tornano anche gli stranieri orientati alle offerte green del nostro Paese: dai dati rilevati della piattaforma fondata da Pauline Nava, la percentuale di incoming tra maggio e le prime due settimane di giugno, si attesta intorno al 52%, con una presenza preponderante di viaggiatori tedeschi, che arriva al 62%. Le strutture più ricercate a oggi sono in Veneto e Toscana, in cui tra i filtri di ricerca dell’app, l’unione tra natura e bellezza, attività da svolgere e servizi a disposizione rappresentano le corrispondenze perfette. Tra agricampeggi, aziende agricole e vitivinicole, caseifici e antichi mulini, sono oltre 200 le strutture che compongono attualmente l’offerta di Agricamper Italia.

«La possibilità di scoprire peculiarità locali, sostare gratuitamente per 24 ore in cortili silenziosi e protetti all’ombra di ulivi secolari, alberi di eucalipto, in prossimità di vigneti e di campi di grano – osserva Pauline Nava, fondatrice di Agricamper Italia – vuol dire fare esperienze in prima persona di ciò che è realmente il concept del chilometro zero, che crea rapidamente sia nel viaggiatore che nell’ospitante un legame intimo e di gran rispetto. Non è un semplice turista chi viaggia secondo questi criteri ma un ospite accolto in casa, a cui si racconta il sapere della tradizione, si offrono esperienze locali e si mostra il proprio vivere. Per questo motivo sono alla costante ricerca di strutture che per le loro peculiarità possano regalare emozioni e lasciare ricordi profondi».