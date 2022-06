BookItNow, alleanza B2B con l’operatore Tourasco Group













Una vera e propria alleanza strategica per i mercati globali: è la partnership siglata tra la piattaforma B2B BookItNow e Tourasco Group Ltd per rafforzare ulteriormente il presidio online nel settore dei viaggi. Il segmento B2B, infatti, consente a BookItNow B2B l’accesso a prodotti e tecnologie nell’organizzazione del Gruppo Tourasco, incluso tourasco.com, tourascogroup.com e theroyalehub.co.uk.

Inoltre, si stanno sviluppando piani per unire entrambe le attività: questa nuova alleanza consente al cliente BookItNow B2B di accedere al modulo pacchetto Tour Operator connesso con il portale, risolvendo così il problema dei principali agenti di viaggi che spesso si trovano a costruire e personalizzare il pacchetto del viaggiatore. Di fatto con questa partnership si vuole permettere agli agenti di creare pacchetti vacanze per i loro viaggiatori in pochi clic ed in pochi minuti.

Arran Ayres, amministratore delegato e fondatore di BookItNow B2B ha commentato: «Formando questa partnership con Tourasco Group Ltd. Uniamo i punti di forza e le risorse in questo settore dei viaggi B2B post-covid, offrendo ai nostri clienti l’opportunità di prenotare con fiducia. L’intero settore si trova ad affrontare una diminuzione delle sfide di fornitura e controllo della qualità, la nostra principale strategìa è ora quella di concentrarsi nei mesi e negli anni a venire su queste nuove modalità di prenotazioni e vendite. Tourasco Group Ltd ha un background di grande successo nel settore dei viaggi e condivide le stesse ambizioni e la stessa visione, rendendo questa partnership una scelta naturale.»

Da parte sua Ahmed Kaoud, amministratore delegato di Tourasco Group Ltd, ha aggiunto: «Abbiamo lavorato da tempo per raggiungere questo accordo di partnership, che ora ci consente di espandere la nostra presenza in importanti mercati globali. Tourasco Group fa viaggiare per tutti attraverso la nostra piattaforma globale; questa nuova collaborazione ci consentirà di migliorare la crescita e il successo dei partner, facilitando al contempo viaggi esperenziali per i viaggiatori.»