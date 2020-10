Bookingkit, vendite in rialzo e nuovi investimenti per la società

Nuovi investimenti per Bookingkit, la società europea che opera per gli operatori di tour, attrazioni e attività turistica: dopo il calo verificatosi nel settore del turismo durante il lockdown in primavera, le vendite hanno subito un rialzo notevole durante il periodo estivo.

E per sfruttare strategicamente questo momento positivo ed espandere ulteriormente la sua posizione in diversi mercati europei, la società con sede a Berlino ha ricevuto un nuovo round milionario dagli investitori esistenti.

“La crisi da Covid-19 – si legge in una nota della società – si è rivelata un catalizzatore per la digitalizzazione del mercato dei tour e attività, terzo settore turistico dopo quello dei viaggi aerei e degli hotel. Bookingkit, con la sua soluzione di centralizzare la gestione delle prenotazioni, sta raccogliendo un vistoso volume di di prenotazioni e da qui gli attuali investitori Intermedia Vermögensverwaltung, la famiglia di aziende Müller Medien, il fondo di investimento High-Tech Gründerfonds (Htgf) e il business angel Robert Kabs hanno deciso di investire nella società di software”.

« Grazie al nuovo capitale – osserva Lukas C. C. Hempel, uno dei due fondatori e amministratori delegati di Bookingkit – accelereremo ulteriormente la modernizzazione del settore (che attualmente si stima sia digitalizzato solo al 30%) e svilupperemo ulteriormente la nostra organizzazione di vendita, il prodotto software, nonché l’infrastruttura e le Api sottostanti. E ancora nel 2020 penetreremo altre aree di business con varie iniziative di vendita».