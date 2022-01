Bookingkit rilancia il turismo culturale con AttrAction













Accelerazione nell’offerta di servizi sempre più interattivi per Bookingkit, tra i principali player sulla rete per la prenotazione e vendita di biglietterie legate alle attrazioni culturali nei principali siti in Europa. È stata infatti lanciata l’operazione AttrAction 2022, ovvero lo sviluppo di un prodotto online che include diversificate interfacce verso piattaforme di marketing e vendita locali, con un contestuale ampliamento di servizi diretti al cliente-visitatore.

Attualmente all’interno di Bookingkit figurano attrazioni come la Cattedrale di Berlino, Swarovski Kristallwelten (Austria), The Viking Museum (Svezia), il Pantheon (Italia) e il Museum Of Illusions Paris (Francia), tra gli altri.

«Nessuna area del nostro settore ha visto così tanto cambiamento e digitalizzazione negli ultimi mesi come quella delle attrazioni e delle strutture culturali – ha sottolineato Lukas C.C. Hempel, fondatore e ceo di bookingkit – E di conseguenza, siamo stati in grado di raggiungere il nostro obiettivo commerciale annuale in questo segmento in meno di 7 mesi. Per supportare tutte le attrazioni in questa trasformazione, abbiamo così lanciato un’iniziativa strategica come AttrAction2022 in grado di sfruttare appieno i segnali di ripresa turistica delle destinazioni dove sono ubicate queste attrazioni».

Già nel 2021, ad esempio, la Cattedrale di Berlino ha utilizzato attivamente Bookingkit per riposizionare la sua biglietteria digitale, consentendole di beneficiare degli effetti di ripresa del turismo di Berlino dopo la pandemia: «Lavorando con bookingkit – ha infatti confermato Martin Hildebrandt, responsabile It della Cattedrale di Berlino – Abbiamo una piattaforma di prenotazione completamente integrata sul nostro sito Web che è molto facile da usare. Con l’integrazione multilingue nel nostro sito, consentiamo soprattutto al pubblico internazionale di acquistare i biglietti per la Cattedrale di Berlino in modo comodo, rapido e semplice».

Anche i processi interni sono stati ottimizzati nell’ambito della collaborazione tra Bookingkit e le varie attrazioni. Tra questi il consolidamento di tutti i biglietti venduti provenienti da diverse fonti Pos in una panoramica digitale e l’integrazione dei sistemi di accesso esistenti. Nel dettaglio, collegando direttamente il negozio online, le vendite in loco e la rete di rivenditori è ora possibile per la prima volta avere info precise sull’utilizzo dell’offerta o sulla disponibilità del biglietto.

Piana soddisfazione espressa anche da Ilaria D’Uva, ceo e titolare di DUva, l’operatore del Pantheon di Roma: «Grazie alla modernizzazione e alla digitalizzazione del sistema di prenotazione, i nostri ospiti beneficiano ora di un processo uniforme e conveniente, dall’acquisto e invio del biglietto all’ingresso».