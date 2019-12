Bookingkit, doppio accordo sull’Asia con World++ e Lulutrip

Dopo la partnership con Ctrip, Bookingkit continua a puntare sull’Asia stringendo due nuovi accordi. Si tratta di quelli con World++, gds globale per tour e attività, e Lulutrip, una delle più grandi agenzie di viaggi online asiatiche. Così, gli annunci dei clienti Bookingkit saranno visibili e prenotabili da oltre un milione di utenti in Cina.

Inoltre, 300 annunci provenienti dagli operatori turistici e di attività di Bookingkit saranno tradotti gratuitamente in cinese per essere inseriti nel crescente mercato locale. La partnership garantirà a sua volta a World++ l’accesso a oltre 33mila tour, attività e attrazioni in Italia e in tutta Europa.

«L’Europa sta diventando sempre più popolare tra i turisti cinesi. Ma il mercato turistico asiatico conserva delle peculiarità che lo rendono differente da quello europeo. Questo rende ancora più fondamentale supportare al meglio i nostri clienti nel promuovere i loro tour e le loro attività in questo mercato e permettere di cogliere le opportunità offerte dal crescente interesse cinese per i viaggi in Europa. Dopo le nostre partnership con CTrip e Klook, con World++ e Lulutrip ci stiamo espandendo ulteriormente in Asia», afferma Matthias Wirz, head of business development di Bookingkit.