Booking, Gillian Tans ancora presidente

Gillian Tans resta presidente di Booking. Tans, che era in scadenza il prossimo 30 giugno, resterà in carica almeno per un altro anno.

La decisione viene dopo che l’Ota ha rifiutato di chiedere una proroga dell’aiuto da parte del governo olandese, che come si legge su Skift per gli esperti si traduce però in un aumento dei licenziamenti.

Tans è passata da chief executive officer di Booking a presidente a fine giugno 2019, quando il ceo di Booking Holdings, Glenn Fogel, ha assunto il ruolo aggiuntivo di responsabile della Ota.