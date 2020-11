Bonvoy Business Ready, il programma di Marriott per le Pmi

Marriott International ha annunciato il lancio di Bonvoy Business Ready, il nuovo programma di viaggio progettato esclusivamente per le piccole e medie imprese in Europa, Medio Oriente e Africa. La nuova offerta consente alle Pmi di prenotare viaggi d’affari, accedendo a tariffe preferenziali, quando sarà il momento giusto per tornare a viaggiare.

«Marriott Bonvoy Business Ready offre alle piccole e medie imprese una nuova grande opportunità, guadagnando punti Bonvoy e accedendo a tariffe vantaggiose nel nostro portafoglio di oltre 950 hotel e 24 brand in 75 Paesi e territori in Europa, Medio Oriente e Africa», ha affermato Neal Jones, chief sales & marketing officer, Marriott International, EMEA.

Marriott Bonvoy Business Ready fornisce a chi prenota i viaggi per le Pmi una piattaforma one-stop che consente di prenotare in modo efficiente i viaggi di lavoro, anche in più destinazioni, con soggiorni in hotel affidabili che rispettano i rigorosi protocolli di pulizia e salute richiesti dall’ambiente di viaggio attuale e offrono tariffe preferenziali.

Il programma è stato sviluppato tenendo conto delle esigenze specifiche delle Pmi, eliminando ogni possibile difficoltà e rischio legato alla prenotazione di viaggi d’affari. I benefici includono: 8% di sconto sulle tariffe standard, con colazione inclusa, valido 7 giorni su 7; bonus Marriott Bonvoy di 2.500 punti per il primo soggiorno a pagamento (solo per i nuovi soci ); nessun pagamento in anticipo richiesto; landing page dedicata; accesso alla suite-dashboard di monitoraggio e reporting aziendale ; accesso al gruppo Emea e promozioni di catering tramite Marriott Bonvoy Events; accesso ai vantaggi Marriott Bonvoy come check in e chiave tramite dispositivo mobile; late check out, wifi veloce e upgrade per camera di categoria superiore.