Bonus viaggi di nozze nelle agenzie del Lazio













È uscito il bando Nel Lazio con amore a sostegno delle coppe italiane e straniere che convolano a nozze nel territorio laziale. Prevede in totale un rimborso di 2mila euro per gli sposi che contraggono matrimonio o si uniscono civilmente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, e tra le spese riconosciute dal contributo comprende anche quelle relative ai viaggi di nozze, prenotabili solo in agenzia di viaggi.

Le domande si presentano solo online, sul sito “Nel Lazio con amore” attivo fino alle 10 del 31 gennaio 2023 o fino a esaurimento dei fondi. Per accedere al bando è necessario utilizzare una pec; la domanda può essere presentata solo dopo che sia avvenuta la celebrazione dell’evento e la sua registrazione nelle anagrafi dei Comuni.

Tra le spese ammissibili dal bando, dunque, quelle per il viaggio di nozze, per un ammontare massimo di contributo riconoscibile di 700 euro, riconosciuto solo se il viaggio è prenotato presso un’agenzia di viaggi con sede nel Lazio ed è pagato tramite pagamenti elettronici (bonifici o pos). Chi prenota direttamente in hotel la fattura è ammissibile di per sé solo se la struttura è nel Lazio.