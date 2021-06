Bonus vacanze anche nelle adv: decide il Parlamento













Sarà il Parlamento italiano a confermare o meno il passaggio del decreto Sostegni Bis che che prevede la possibilità di utilizzare presso agenzie di viaggi e tour operator il Bonus vacanze per un controvalore di 500 euro (e non soltanto negli alberghi aderenti all’operazione messa in piedi lo scorso anno).

Questo ampliamento, richiesto anche dalle associazioni di categoria, è dettato dalla necessità di far fruttare appieno una misura che dispone di uno stanziamento di risorse che non possono essere riallocate perché già in bilancio e rimediare in buona parte all’insuccesso dell’operazione registratosi lo scorso anno.

Ad oggi su un totale di 2,5 miliardi di euro stanziati per il bonus, soltanto 820 milioni sono stati prenotati per un totale di 1,8 milioni di bonus vacanze assegnati a poco più di 1 milione di nuclei familiari sui 2,5 milioni che ne avevano diritto.

Se dunque il Parlamento approverà questa misura contenuta nel Decreto, le agenzie di viaggi ed i tour operator dovranno organizzarsi in tempo utile per accettare i bonus che possono anche riguardare pacchetti vacanza (volo+hotel) purché relativi a destinazioni turistiche italiane. E sarà data anche alle adv la possibilità di di caricare il credito nel loro cassetto fiscale. Gli italiani che vorranno beneficiare di questo benefit, dovranno scaricare l’App iO per ricevere gli accrediti.