Bonus Vacanze anche alle Ota: l’opposizione di Fiavet

Semplicemente intollerabile l’emendamento che prevede l’apertura alle Ota per l’utilizzo dei Bonus Vacanze: è la dura presa di posizione di Fiavet che si impegna pubblicamente a rimandare al mittente questa eventuale modifica in sede parlamentare, sottolineando invece come lo strumento del Tax Credit Vacanze dovrebbe aiutare le agenzie di viaggi italiane.

In una nota ufficiale Fiavet, inoltre, precisa di aver sempre considerato il Bonus un incentivo al consumo e come tale le “imprese di viaggi lo avevano accolto inizialmente con ottimismo, purtroppo svanito di fronte alla impossibilità concreta di fruirne per le agenzie di viaggio”.

“Dopo il mancato successo di questo provvedimento, per cui inizialmente furono stanziati più della metà degli investimenti totali sul turismo, si propongono emendamenti intollerabili come quello presentato in Senato che prevede il cambiamento della normativa estendendo la possibilità di usufruire dell’incentivo anche con l’ausilio delle Ota“, sottolinea la nota.

Il testo dell’emendamento al centro dell’attenzione, infatti, cita testualmente “l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggi e tour operator”.

Fin troppo esplicito il commento della presidente di Fiavet, Ivana Jelinic: «Un vero regalo alle online travel agencies in un momento in cui le agenzie di viaggi, che pagano le tasse in Italia, vivono una condizione inenarrabile. Siamo a conoscenza della presa di posizione di distacco da questo emendamento correttivo da parte del Movimento 5 Stelle alla Camera che nega in una nota il regalo per le Ota nel decreto Agosto».

L’emendamento infatti è in fase di riformulazione e Fiavet sta lavorando con il Mibact affinché non passi in questa formula l’emendamento correttivo. «Con uno spirito di partecipazione – precisa Jelinic – si sta perfezionando il meccanismo di incentivo. Tuttavia stavolta giochiamo d’anticipo per manifestare pubblicamente, come Fiavet, tutta la nostra avversione ad una estensione della fruibilità del Bonus Vacanze per i grandi portali online, perché giova ricordare che il provvedimento era nato per dare sostegno concreto agli operatori turistici italiani».