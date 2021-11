Bonus vacanze al rush finale: l’occasione di Natale













C’è tempo fino al 31 dicembre per usufruire del bonus vacanze, misura introdotta in era Covid per sostenere il comparto turistico italiano, tra cui le agenzie di viaggi e i tour operator (dl Sostegni Bis), e che ad oggi conta ancora numerosissime risorse attivate ma non spese.

Uno “spreco” che, come ha ribadito il presidente di Confturismo, Luca Patanè, va analizzato anche alla luce dei contenuti del disegno di legge della Manovra di Bilancio 2022, dove andrebbe subito programmato un tavolo di confronto con il settore del turismo organizzato e «prevista la riassegnazione delle risorse, stanziate tra il 2020 e il 2021, che risultano non utilizzate in tutto o in parte alla luce delle evoluzioni registrate».

COME FUNZIONA IL BONUS VACANZE. A contare sarà la data in cui è stata effettuata la prenotazione: i soggiorni potranno dunque essere acquistati anche in date successive all’ultimo giorno dell’anno in corso prenotandoli però prima della scadenza, saldando contestualmente il conto. Sì al ponte dell’Immacolata quindi, a Natale e anche a Capodanno. Ma ci si potrà spingere anche più in là.

Il bonus vacanze può essere goduto per l’80% come sconto immediato sul corrispettivo dovuto alla struttura ricettiva o al fornitore del servizio, e per il restante 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno fiscale in cui è stato speso.

L’importo può arrivare a 500 euro, ed è stato ottenuto dalle famiglie con Isee fino a 40mila euro. Il bonus viene erogato solamente in forma digitale con Qr code associato che non va stampato. Nella guida elaborata dall’Agenzia delle Entrate viene chiarito che il bonus non può essere rimborsato dall’operatore scelto nel caso in cui il soggiorno salti e va sfruttato in un’unica soluzione.