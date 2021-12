Bonus Vacanze, Advunite: “Alle agenzie le risorse inutilizzate”

Destinare i 425 milioni di euro inutilizzati dei Bonus Vacanze al comparto delle agenzie di viaggi: è l’esplicita richiesta di Advunite in una lettera aperta e rivolta al ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Di seguito il testo della missiva:

“Caro signor ministro, la sua idea di utilizzare risorse assegnate e non riscosse ci pare un’ottima idea. Ci sono 425 milioni di euro non utilizzati per il Bonus Vacanze, che non saranno utilizzati, e che messi a bilancio potrebbero essere assegnati al comparto turistico. Anche la Corte dei Conti europea ha bacchettato tutti i Paesi per i mancati investimenti nel nostro settore, e allora perché non assegnare questi soldi alle imprese sane, quelle che non potranno investire perché allo stremo, ma che hanno i requisiti per poter continuare adoperare in tranquillità, offrendo lavoro a tante persone che passeranno un Natale sereno con questa misura, anziché pensare di rimanere senza lavoro. Il turismo è fermo da 22 mesi, non ci sono risorse: noi vi aiutiamo a trovarle e a spenderle nello stesso settore dove erano state assegnate. Basta la vostra volontà”.