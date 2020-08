Bonus Vacanze a quota 1 milione:

exploit in Emilia Romagna

Al giro di boa del primo mese dal suo varo, il Bonus Vacanze segna circa 1 milione di erogazioni, pari ad un valore economico di 450 milioni di euro. È quanto riportato da una nota del Mibact che evidenzia come ad oggi sono 140mila le famiglie ad aver già speso il bonus per un controvalore di 60 milioni di euro e che circa 10mila strutture sono state coinvolte nell’operazione.

Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate riportati dal Mibact, le prime tre regioni in cui si sono concentrate le spese sono risultate l’Emilia Romagna (16% di Bonus per un valore di 9,5 milioni di euro), la Puglia (10 di bonus pari a 6 milioni di euro) e la Toscana (7% di bonus per un valore di 4 milioni). E ciascuna di esse ha ospitato mediamente 11 nuclei familiari. A livello territoriale, il maggior numero di strutture che fino ad oggi hanno accettato il Bonus Vacanze, si è registrato in Emilia Romagna (13% del totale), a seguire il Trentino Alto Adige (9%) e la Toscana (7%).

Il budget messo a disposizione dal governo per il Bonus Vacanze è di 2,4 miliardi di euro, con una stima di potenziali fruitori di circa 5 milioni di italiani.