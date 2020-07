Bonus Vacanze, 116mila erogazioni nel primo giorno

Partenza sprint per il Bonus Vacanze: nel primo giorno risulta erogato a circa a 116mila nuclei familiari che l’hanno chiesto e ottenuto in pochi minuti, per un valore di circa 55 milioni di euro.

«Un risultato ottenuto grazie a tutti quelli che hanno lavorato per renderlo operativo in poche settimane. Un aiuto concreto a famiglie e imprese turistiche», ha commentato il ministro Dario Franceschini su Twitter.

I beneficiari sono famiglie con un reddito Isee fino a 40mila euro che possono richiedere e usufruire del bonus, nella forma del credito, pari a un massimo di 500 euro per nucleo familiare, ed è usufruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio, mentre il restante 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi della famiglia.

Lo sconto dell’80% sarà rimborsato al fornitore del servizio sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà, in alternativa, di cessione a terzi, anche a banche o intermediari finanziari.

A tal proposito, nei giorni scorsi Abi e Confindustria Alberghi hanno stipulato un protocollo d’intesa in materia di Bonus Vacanze per favorire una maggiore efficienza dei processi di gestione del credito fiscale, facilitandone l’operatività.