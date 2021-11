Bonus Terme, come ottenere lo sconto fino al 100%













Sarà di almeno 200 milioni di euro il giro d’affari generato dal Bonus Terme che permetterà agli italiani di beneficiare dei servizi termali, generando un movimento di circa 260mila ospiti e 500mila pernottamenti. È la stima emersa dall’indagine di Cna Turismo e Commercio. Le regioni maggiormente favorite dal provvedimento saranno Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Lazio, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Sicilia e Calabria.

Introdotto ad agosto dal Decreto Covid, il bonus terme consiste in uno sconto fino al 100% sul prezzo di acquisto dei servizi termali prescelti (per un importo massimo di 200 euro) che potrà essere chiesto dai cittadini rivolgendosi direttamente agli stabilimenti termali che si sono accreditati sulla piattaforma del ministro dello Sviluppo economico (Mise) e di Invitalia aperta da giovedì 28 ottobre.

L’agevolazione non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro. Lo stanziamento complessivo previsto per l`intervento è di 53 milioni di euro. “L’incentivo per l`acquisto di servizi termali -– si legge in una nota del ministero dello Sviluppo economico – è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare”.

Chi è interessato dovrà prenotare i servizi termali presso uno stabilimento termale accreditato di sua scelta. La prenotazione dovrà essere effettuata presso lo stabilimento termale prescelto, che provvederà a rilasciare l’attestato di prenotazione. La prenotazione avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione; i servizi prenotati dovranno essere usufruiti entro tale termine.