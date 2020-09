Bonus bancomat, esclusi dal cashback gli acquisti online

Modificare i comportamenti dei cittadini e ridurre progressivamente l’uso del contante. È l’obiettivo del governo Conte, che cambia in corsa le regole del cashback (che dovrebbe prevedere un premio del 10% per più spese fino a 3mila euro) e punta a estendere a tutte le spese effettuate con moneta elettronica o altre forme di pagamento tracciato il meccanismo premiale che entrerà in vigore dal prossimo 1° dicembre.

Le sole spese escluse saranno quelle effettuate online, dove la moneta elettronica è il solo metodo di pagamento, con le agenzie di viaggi che, questa volta, potrebbero avere quindi un vantaggio rispetto all’offline.

L’estensione del cashback a tutte le spese e le prestazioni di servizio è un cambio di rotta rispetto alle ipotesi iniziali del governo – spiega Il Sole 24 Ore – secondo cui la restituzione di una quota delle spese effettuate nell’anno avrebbe dovuto riguardare solo determinate tipologie di transazioni a più alto rischio di evasione.

Sempre secondo il quotidiano economico nazionale, nel corso delle audizioni sull’ultima Legge di Bilancio, la Banca d’Italia aveva ricordato la sensibilità dei clienti verso gli incentivi monetari e ci si potrebbe attendere, «un aumento delle transazioni elettroniche dell’ordine del 10%».